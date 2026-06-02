Anthropic подала конфиденциальную заявку на IPO

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это дает компании

«Сегодня Anthropic PBC конфиденциально подала черновой вариант регистрационного заявления по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи с планируемым первичным публичным размещением обыкновенных акций.

Это дает компании возможность выйти на биржу после завершения проверки со стороны SEC. Окончательное решение о проведении IPO будет зависеть от рыночной конъюнктуры и ряда других факторов, — говорится в сообщении компании. — Количество акций, предлагаемых к размещению, и их цена пока не определены".

Планы по листингу одновременно реализуют Anthropic, OpenAI и SpaceX — для всех трех компаний выход на биржу открывает широкий канал для привлечения капитала, напоминает Bloomberg.

Читайте также: Anthropic ведет переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $900 миллиардов, обгоняя OpenA

Несмотря на то что финансирование на частном рынке существенно выросло, публичное размещение даёт доступ к максимально широкому кругу инвесторов, а ранним вкладчикам и сотрудникам позволяет легче монетизировать свои доли.

Спрос на продукты Anthropic резко вырос

Недавно Anthropic привлекла $65 млрд в ходе раунда финансирования при оценке в $965 млрд — включая сумму самого раунда. Это впервые превысило оценку конкурента OpenAI. Спрос на продукты Anthropic резко вырос на фоне того, что клиенты все активнее используют ее инструменты для оптимизации процессов разработки и других задач, отмечает агентство.

Соревнования с OpenAI

Основанная в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, Anthropic превратилась в одного из лидеров отрасли. Компания разработала ряд инструментов на базе ИИ, направленных на переосмысление подхода бизнеса к задачам от программирования до кибербезопасности.

В последние месяцы Anthropic и OpenAI активно соревнуются друг с другом. По данным Bloomberg, в мае OpenAI также готовилась к конфиденциальной подаче документов для IPO с прицелом на выход на биржу осенью. По имеющимся сведениям, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley рассматриваются как претенденты на ключевые роли в размещениях обеих компаний.

Выход на биржу раньше конкурента может привлечь к Anthropic больше внимания и капитала от более широкого круга инвесторов, предполагает Bloomberg.