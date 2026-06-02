2 июня 2026, 10:44

Anthropic подала конфиденциальную заявку на IPO

Компания Anthropic конфиденциально подала документы для публичного размещения акций, следует из сообщения организации.

Что это дает компании

«Сегодня Anthropic PBC конфиденциально подала черновой вариант регистрационного заявления по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи с планируемым первичным публичным размещением обыкновенных акций.

Это дает компании возможность выйти на биржу после завершения проверки со стороны SEC. Окончательное решение о проведении IPO будет зависеть от рыночной конъюнктуры и ряда других факторов, — говорится в сообщении компании. — Количество акций, предлагаемых к размещению, и их цена пока не определены".

Планы по листингу одновременно реализуют Anthropic, OpenAI и SpaceX — для всех трех компаний выход на биржу открывает широкий канал для привлечения капитала, напоминает Bloomberg.

Несмотря на то что финансирование на частном рынке существенно выросло, публичное размещение даёт доступ к максимально широкому кругу инвесторов, а ранним вкладчикам и сотрудникам позволяет легче монетизировать свои доли.

Спрос на продукты Anthropic резко вырос

Недавно Anthropic привлекла $65 млрд в ходе раунда финансирования при оценке в $965 млрд — включая сумму самого раунда. Это впервые превысило оценку конкурента OpenAI. Спрос на продукты Anthropic резко вырос на фоне того, что клиенты все активнее используют ее инструменты для оптимизации процессов разработки и других задач, отмечает агентство.

Соревнования с OpenAI

Основанная в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, Anthropic превратилась в одного из лидеров отрасли. Компания разработала ряд инструментов на базе ИИ, направленных на переосмысление подхода бизнеса к задачам от программирования до кибербезопасности.

В последние месяцы Anthropic и OpenAI активно соревнуются друг с другом. По данным Bloomberg, в мае OpenAI также готовилась к конфиденциальной подаче документов для IPO с прицелом на выход на биржу осенью. По имеющимся сведениям, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley рассматриваются как претенденты на ключевые роли в размещениях обеих компаний.

Выход на биржу раньше конкурента может привлечь к Anthropic больше внимания и капитала от более широкого круга инвесторов, предполагает Bloomberg.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
