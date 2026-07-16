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16 липня 2026, 13:54

Рада планує збільшити штрафи за порушення мовного законодавства

Верховна Рада України зареєструвала масштабний законопроєкт 15412, який готує суттєві зміни до мовного законодавства. Документ охоплює двадцять два закони, покликані зміцнити захист державної мови та усунути прогалини, виявлені за сім років практики застосування чинних норм.

Верховна Рада України зареєструвала масштабний законопроєкт 15412, який готує суттєві зміни до мовного законодавства.

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Цей документ — відповідь на запит Верховної Ради, яка хоче нарешті прибрати дірки в законодавстві, щоб українська мова була всюди: від шкіл до держустанов.

Більше відповідальності для бізнесу та держслужбовців

Автори документа пропонують значно розширити перелік професій та посад, де володіння державною мовою є обов’язковим під час виконання службових обов’язків. Це правило торкнеться фахівців, чия робота передбачає виконання публічно значущих функцій. До вже існуючого списку додалися​ керівники державних закладів культури, приватні виконавці, арбітражні керуючі, аудитори, робітники ДПС.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, бізнес очікують такі зміни:

  1. Продавці програмного забезпечення будуть зобов’язані попереджати покупця про відсутність україномовного інтерфейсу ще до оплати товару. Українська мова мусить візуально домінувати над іншомовним текстом у будь-яких програмах та на сайтах.
  2. Працівники приватних дитячих таборів та інших позашкільних закладів отримають обов’язок забезпечувати україномовне середовище для відпочинку малечі. Це повністю врегулює мовний режим у сфері дитячого оздоровлення на законодавчому рівні.
  3. У позашкільній освіті та приватних школах заборонять використання російської мови.
  4. Члени виборчих комісій та комісій з референдумів будуть зобов’язані вільно володіти державною мовою для виконання своїх обов’язків. Кожен учасник політичних заходів отримає гарантоване право виступати державною мовою без обмежень.
  5. Пропонується заборонити публічне виконання, показ і демонстрування творів, виконаних мовою держави-агресора, а також використання відповідних фонограм, відеограм і музичних кліпів для рекламних заходів.

Посилення відповідальності за порушення мовних норм

За перше порушення закону про мову Уповноважений зможе винести офіційне попередження або накласти штраф розміром від 6 800 до 17 000 гривень. Повторне ігнорування мовного законодавства протягом одного року тягне за собою значно суворішу санкцію.

Порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 25 500 гривень.

Дипломатична служба отримає нові завдання, де популяризація української мови стане частиною культурної дипломатії. Місцеві ради отримають ширші повноваження для створення умов, що сприятимуть розвитку державної мови та популяризації української культури в регіонах.

Джерело: Мінфін
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