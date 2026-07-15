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15 липня 2026, 17:13

Перезавантаження Кабміну: кого побачимо у новому складі уряду і які підсумки роботи попереднього

Верховна Рада у вівторок відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко, після чого в парламенті розпочався процес формування нового складу Уряду. Наразі у ЗМІ з'явилася інформація про ряд потенційних кандидатів на посади.

Перезавантаження Кабміну: кого побачимо у новому складі уряду і які підсумки роботи попереднього
Фото: wikipedia

За словами народного депутата Ярослава Железняка, що до вечора планується сформувати пакет кандидатур на посади міністрів, а вже наступного дня спробують призначити більшість із них, включно з головами МЗС і Міноборони.

За попередньою інформацію наразі обговоряюються наступні зміни.

Міністерство оборони — залишається багато версій, однак на остаточне рішення депутати очікують до вечора.

Міністерство освіти — Оксена Лісового на посаді замінять. Основним новим кандидатом називають голову Національного агентства забезпечення якості вищої освіти Андрія Бутенка, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів планують розділити на два відомства: Міністерство економіки та екології, а також окреме Міністерство аграрної політики. Основним претендентом на останню посаду називають чинного заступника міністра економіки Тараса Висоцького.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури також планують розділити на Міністерство регіонів, яке може очолити Віталій Безгін (нардеп від фракції «Слуга Народу»), та окреме Міністерство інфраструктури.

Міністерство у справах ветеранів, за словами нардепа Олексія Гончаренка, може очолити голова Миколаївської ОДА Віталі Кім.

Також розглядається можливість створення нового окремого міністерства у справах внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та відповідно міністрів Кабміну. За процедурою після звільнення премʼєра — всі міністри йдуть у відставку. Але залишатимуться на посаді в статусі виконуючих обовʼязки до моменту, поки Верховна Рада не призначить новий склад Уряду.

РБК-Україна проаналізувало, з якими результатами завершує роботу уряд Юлії Свириденко. Серед ключових досягнень:

  • 60% озброєння та 95% дронів для Сил оборони сьогодні виробляються в Україні.
  • Міжнародні резерви сягнули рекордних $57,3 млрд, інфляція знизилася з 12% до 8%.
  • Залучено $47,8 млрд міжнародної фінансової допомоги, погоджено Ukraine Support Loan на €90 млрд.
  • Розпочато переговорний процес щодо вступу України до ЄС: відкрито два переговорні кластери та ухвалено 27 євроінтеграційних законів.
  • ВВП України зріс на 1,8%, а в четвертому кварталі — на 3%.
  • Пенсії проіндексовано на 12,1%, а програмою «Зимова підтримка» скористалися 18 млн українців.

Очікується, що головними викликами нової урядової команди стане утримання темпів євроінтеграції та масштабування розпочатих реформ.

Джерело: Мінфін
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