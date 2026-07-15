Сервісні центри МВС пояснили, як визначити ринкову вартість авто перед продажем

Перед продажем автомобіля власник може заздалегідь дізнатися його ринкову вартість. Це допоможе правильно оформити договір купівлі-продажу, уникнути помилок у документах і пройти перереєстрацію без зайвих ускладнень. Про це нагадали сервісні центри МВС разом із фахівцями Експертної служби МВС.

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Оцінка автомобіля важлива, зокрема, через вимоги Податкового кодексу. Сума, зазначена у договорі купівлі-продажу транспортного засобу, не може бути нижчою за його офіційну ринкову вартість. Тому попереднє визначення ціни допомагає підтвердити вартість авто та правильно розрахувати необхідні платежі.

Як визначають вартість авто

Ринкову вартість транспортного засобу можна визначити в установах Експертної служби МВС. Фахівці проводять оціночне дослідження відповідно до вимог чинного законодавства.

Під час оцінки враховують кілька факторів:

рік випуску автомобіля та строк його експлуатації; технічні характеристики і комплектацію; фактичний пробіг; загальний технічний стан; наявність пошкоджень, слідів корозії або попередніх ремонтів.

За результатами дослідження автовласник отримує офіційний висновок про визначення ринкової вартості. Цей документ можна використати під час оформлення договору купівлі-продажу.

Як проходить перереєстрація

Після отримання документа про оціночну вартість наступним етапом є перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

Укласти договір купівлі-продажу можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС. Місце реєстрації продавця чи покупця при цьому не має значення.

Адміністратори сервісних центрів допомагають оформити договір і провести перереєстрацію автомобіля. Це дозволяє завершити продаж офіційно та уникнути ризиків, пов’язаних із некоректним оформленням документів.

Чому краще підготуватися заздалегідь

Продаж автомобіля — це не лише домовленість між продавцем і покупцем про ціну. Для коректного оформлення потрібно врахувати вимоги законодавства, податкові наслідки, правильність документів і процедуру перереєстрації.

Попереднє визначення ринкової вартості зменшує ризик, що під час оформлення договору виникнуть питання щодо ціни авто. Особливо це актуально для машин із великим пробігом, пошкодженнями, ремонтом після ДТП або нестандартною комплектацією.

Для покупця офіційна оцінка також може бути корисною. Вона дає додаткове підтвердження, що вартість автомобіля не взята «зі стелі», а розрахована з урахуванням технічного стану та ринкових параметрів.