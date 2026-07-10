Circle обвинили в отказе вернуть похищенные токены, фишинг на 1 млн USDT: что нового

Circle обвинили в отказе возвращать похищенные токены жертвам мошенников

Правоохранительные органы штатов Висконсин и Нью-Йорк обвинили компанию Circle — эмитента стейблкоина USDC — в отказе содействовать возвращению средств жертвам криптомошенничества. Прокуроры Висконсина даже подали уголовную жалобу против компании за умышленное неисполнение судебного ордера. Об этом сообщает ICIJ.

Поводом для скандала стало дело американца, который из-за романтического мошенничества потерял свои сбережения. Суд обязал Circle аннулировать заблокированные на кошельках злоумышленников 381 000 USDC и выпустить аналогичное количество новых токенов для правоохранителей.

Однако в Circle заявили о технической невозможности такой операции и подвергли сомнению юрисдикцию суда. В то же время эксперты индустрии и прокуроры апеллируют к опыту конкурента — компании Tether (эмитента USDT), успешно сжигающей и перевыпускающей заблокированные криптоактивы для возвращения их жертвам преступлений.

Правоохранители Нью-Йорка также пожаловались в Сенат США на слишком жесткую политику Circle, которая отказывается блокировать адреса без официальных ордеров, из-за чего быстрые блокчейн-транзакции часто делают дальнейшие поиски бесполезными.

Со своей стороны, Circle отмечает, что действует строго в рамках законных процедур, чтобы избежать политически мотивированного вмешательства. Впрочем, компания уже готовит новый компромиссный механизм компенсаций совместно с федеральными прокурорами США.

Из-за фишинга в сети Ethereum пользователь потерял почти 1 млн. USDT

В экосистеме Ethereum зафиксирован очередной масштабный краж цифровых активов из-за невнимательности собственника капитала. 8 июля неизвестный пользователь потерял 999 999 USDT после того, как одобрил вредоносную фишинговую транзакцию. На инцидент обратили внимание аналитики платформы Scam Sniffer.

Первоначально киберпреступники пытались вывести ровно 1 миллион USDT с помощью специальной функции совмещенных вызовов (multicall), однако после первой неудачи переформатировали запросы и несколькими преданиями списали весь доступный остаток.

В результате похищение капитала произошло в три этапа: транзакциями на 639 999 USDT, 159 999 USDT и 200 000 USDT. В ончейн-исследователе Etherscan адрес получателя уже получил официальную фишинговую метку.

Специалисты из Scam Sniffer в очередной раз призвали криптоинвесторов тщательно проверять любые запросы на подпись контрактов перед их одобрением, избегать поспешных действий во время транзакций и интегрировать специализированные защитные расширения для браузеров, обнаруживающих мошеннические интерфейсы.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай за последние дни: 4 июля другой владелец кошелька лишился $1,65 млн, подключившись к фейковой торговой бирже и подписав вредоносный смартконтракт.

По словам исследователя Райана Коулмана, это подтверждение открыло злоумышленникам безлимитный доступ к криптокошельку, после чего автоматизированные скрипты мгновенно скачали все средства. Коулман настоятельно рекомендует регулярно проверять активные разрешения и отзывать неиспользуемые аквавы для токенов.

Негативные настроения относительно Solana достигли максимума в 2026 году

Уровень FUD (страха и неуверенности) вокруг Solana достиг пиковых значений, а объемы торгов упали до годового минимума. Трейдеры разочарованы тем, что сильные фундаментальные нарративы блокчейна до сих пор не отразились на цене токена.

Однако аналитики платформы Santiment считают такой пессимизм розничных инвесторов положительным индикатором. Когда рынок меньше всего ожидает восстановления, крупным игрокам гораздо проще толкнуть цену вверх из-за отсутствия сопротивления, поэтому Solana сейчас находится в зоне потенциального резкого отскока.

Несмотря на ценовую апатию, внутри сети происходит капитальное изменение трендов: токенизированные активы (RWA) и акции начинают вытеснять мемкоины. По данным маркетингового агентства Green Dots, объем спотовой торговли токенизированными активами на Solana вырос с $2,69 млрд в первом квартале до $5,7 млрд во втором.

В мае сеть контролировала 97% ончейн-объема торговли токенизированными акциями, а общий объем RWA-сектора превысил $2,8 млрд.

Популярный криптоаналитик Defi Rocketeer добавляет, что текущие метрики экосистемы — более $15 млрд предложения стейблкоинов и 1 млн активных адресов ежедневно — выглядят гораздо сильнее, чем в прошлом цикле. По его мнению, капитал вскоре начнет массово перетекать из мемкоинов в DeFi-инфраструктуру.

Спрос на биткоин стремительно восстанавливается, но рынок все еще формирует дно.

Аналитики CryptoQuant зафиксировали одно из самых быстрых обновлений спроса на биткоин в этом году. По их данным, 30-дневный совокупный спрос на первую криптовалюту взлетел с -500 000 BTC до -75 000 BTC.

Однако этот скачок обеспечили преимущественно участники рынка деривативов: фьючерсный спрос вышел в символический плюс, в то время как спотовый спрос остается слабым и находится на отметке -78 000 BTC.

Эксперты отмечают, что для устойчивого и длительного ралли необходим одновременно активный рост как недостающего фьючерсного, так и спотового рынков.

В Glassnode добавляют, что рынок по-прежнему переживает позднюю стадию медвежьей фазы и продолжает процесс формирования дна. Ончейн-метрики фиксируют капитуляцию долгосрочных владельцев, ежедневно фиксирующих убытки на сумму около $280 млн.

Кроме того, хотя оттоки из спотовых биткоин-ETF замедлились, общие объемы торгов остаются на 80% ниже пиковых показателей октября 2025 года. Аналитики констатируют: несмотря на улучшение условий, четких сигналов о развороте тренда нет. Рынку требуются стабилизация институциональных потоков и существенное понижение давления со стороны продавцов.