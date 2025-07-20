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20 липня 2025, 14:04

Британія планує продати конфісковані біткоїни на понад $7 мільярдів — The Telegraph

Уряд Великої Британії готується до масштабного продажу конфіскованої криптовалюти. За оцінками, йдеться щонайменше про понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Міністерство внутрішніх справ разом із поліцією вже працює над планом реалізації цифрових активів, що мають поповнити бюджет країни на тлі зростання витрат і слабкого економічного зростання. Про це повідомляє The Telegraph.

Уряд Великої Британії готується до масштабного продажу конфіскованої криптовалюти.
Фото: pixabay.com

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Основну частину цієї суми становить 61 000 біткоїнів, які були вилучені ще у 2018 році під час спецоперації в рамках викриття фінансової піраміди, пов’язаної з громадянкою Китаю. Тоді вони коштували близько 300 мільйонів фунтів, але завдяки зростанню курсу криптовалюти їхня вартість зараз перевищує 5,4 млрд фунтів стерлінгів ($7,2 млрд).

Продавати чи тримати: дискусія в уряді

Однак питання про подальшу долю цих коштів викликало суперечки в політичних колах. Міністр фінансів Рейчел Рівз має гостру потребу в грошах для покриття бюджетного дефіциту.

Проте частина експертів і політиків застерігає: не варто повторювати «золоту помилку» Гордона Брауна. У 1999 році той продав значну частину золотого запасу Британії за низькою ціною, що згодом визнали однією з найневдаліших угод в історії країни.

Читайте також: Болгарія могла погасити $25 мільярдів боргу, але продала біткоїни ще у 2018 році

Лідер Партії реформ (Reform UK) Найджел Фарадж закликає не продавати біткоїни, а створити з них національний резерв — за аналогією з ініціативами Дональда Трампа у США. У Лейбористській партії цю ідею відкидають, вказуючи на високу нестабільність криптовалют.

Що планує уряд

У МВС повідомляють, що працюють над створенням офіційної системи зберігання та продажу цифрових активів. Вона має дати змогу безпечно зберігати вилучену криптовалюту та згодом продавати її з максимальним прибутком для держави.

Поки що невідомо, яка частина доходів від продажу піде безпосередньо до бюджету — частину коштів можуть повернути жертвам злочинів або направити на підтримку правоохоронних органів.

Це питання стає дедалі актуальнішим для Великої Британії, яка шукає нові джерела доходу на тлі економічних викликів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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