Підозрілі трансакції та бюджетні розкрадання: що виявив Держфінмоніторинг

За перше півріччя 2026 року фінансова розвідка передала правоохоронним органам 1368 матеріалів — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це написав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

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Ключові результати

194,2 млрд грн підозрілих фінансових операцій;

47,7 млрд грн — операції з ознаками розкрадання бюджетних коштів і корупції;

114,5 млрд грн — можливі схеми ухилення від сплати податків;

понад 12 тисяч осіб із ознаками діяльності так званих «дропів».

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За його словами, також фінансова розвідка продовжує роботу щодо протидії фінансуванню держави-агресора, тероризму, колабораційній діяльності та порушенню санкційного законодавства.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що державна служба фінансового моніторингу України активніше відстежує операції з готівкою, зокрема випадки, коли громадяни купують дорогі автомобілі або нерухомість без офіційно підтверджених доходів.