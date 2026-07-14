За перше півріччя 2026 року фінансова розвідка передала правоохоронним органам 1368 матеріалів — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це написав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
14 липня 2026, 9:01
Підозрілі трансакції та бюджетні розкрадання: що виявив Держфінмоніторинг
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Ключові результати
- 194,2 млрд грн підозрілих фінансових операцій;
- 47,7 млрд грн — операції з ознаками розкрадання бюджетних коштів і корупції;
- 114,5 млрд грн — можливі схеми ухилення від сплати податків;
- понад 12 тисяч осіб із ознаками діяльності так званих «дропів».
Читайте також: Фінмоніторинг по-новому: держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій
За його словами, також фінансова розвідка продовжує роботу щодо протидії фінансуванню держави-агресора, тероризму, колабораційній діяльності та порушенню санкційного законодавства.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що державна служба фінансового моніторингу України активніше відстежує операції з готівкою, зокрема випадки, коли громадяни купують дорогі автомобілі або нерухомість без офіційно підтверджених доходів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі