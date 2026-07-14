Наглядова рада VW заблокувала масштабний план реструктуризації

Більшість членів наглядової ради Volkswagen заблокували масштабний план реструктуризації концерну, який просував гендиректор Олівер Блуме. За даними Reuters, під час засідання наглядової ради пропозиція менеджменту не отримала підтримки: проти проголосували 12 членів ради, за — 7.

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Реформа VW

План мав стати однією з найбільших реформ в історії Volkswagen. За даними джерел Reuters, він передбачав можливе закриття чотирьох заводів у Німеччині та скорочення до 100 тис. робочих місць у групі. Йдеться про потенційне подвоєння раніше запланованих скорочень.

Офіційно VW після засідання наглядової ради не підтвердив ані закриття заводів, ані масштабні звільнення. У заяві компанія повідомила про намір скоротити складність бізнесу, зменшити глобальні виробничі потужності до 9 млн авто на рік із нинішніх 10 млн та зменшити кількість моделей до 50%.

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Чому план заблокували

Volkswagen має складну систему управління, у якій представники працівників і влада Нижньої Саксонії мають значний вплив у наглядовій раді. Саме ця структура ускладнює ухвалення рішень щодо закриття заводів, масштабних скорочень або перегляду трудових гарантій.

Профспілка IG Metall напередодні засідання організувала акції протесту на майданчиках Volkswagen у Німеччині. Представники працівників вимагали від менеджменту чіткої стратегії, яка захистить виробництво й робочі місця в країні.

Працівники також очікують ясності щодо подальших планів компанії. У внутрішньому листі робоча рада попередила персонал, що друга половина року буде складною. Водночас профспілки заявляли, що можуть посилити тиск, якщо менеджмент спробує переглянути гарантії зайнятості.

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Що тисне на VW

Volkswagen опинився під сильним тиском одразу з кількох боків. Компанія стикається з жорсткою конкуренцією з боку китайських виробників, високими витратами на електрифікацію, митами на імпорт авто до США та проблемами з конкурентоспроможністю німецьких заводів.

У другому кварталі поставки VW знизилися на 8,6%. Це найглибше квартальне падіння за чотири роки. Для інвесторів такі дані стали ще одним сигналом, що концерну потрібні швидкі й зрозумілі рішення.

Аналітики, однак, скептично оцінили представлений компанією «план майбутнього». У Jefferies зазначили, що у ньому немає ознак прогресу щодо досягнення домовленості, а Bernstein назвав документ багатим на ідеї, але бідним на конкретику.

Реформа без згоди профспілок не працює

Конфлікт навколо реструктуризації показує головну проблему VW: компанія потребує радикального спрощення бізнесу, але не може провести його без компромісу з працівниками, профспілками та політичними акціонерами.

Для Блуме це один із найбільших тестів на посаді гендиректора. Йому потрібно зменшити витрати, адаптувати групу до конкуренції з Китаєм і водночас уникнути відкритого конфлікту з трудовими представниками, які мають реальний вплив на стратегічні рішення.

Як раніше писав «Мінфін», європейський автопром переживає одночасно кілька криз: слабкий попит, дорогу трансформацію до електромобілів, конкуренцію з Китаєм і зростання політичного тиску на виробників. VW став одним із найпомітніших прикладів цієї напруги.

Для компанії питання вже не лише у скороченні витрат. VWмає вирішити, яким буде його бізнес у наступному десятилітті: скільки моделей він вироблятиме, які заводи залишаться завантаженими, як швидко група перейде до електромобілів і чи зможе зберегти сильні позиції на ключових ринках.