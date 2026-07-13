Вимоги влади провокують паливну кризу на фоні атак росіян

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 липня 2026, 18:45

Вимоги влади провокують паливну кризу на фоні атак росіян

Початок липня виявився дуже важким для всієї країни і, зокрема, для ринку пального. З якими викликам зіштовхуються мережі АЗС та які кроки влади можуть лише погіршити ситуацію, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Початок липня виявився дуже важким для всієї країни і, зокрема, для ринку пального.

Обстріли АЗС

Оціночно постраждало до 200 об'єктів. Сумні рекорди: ОККО — 4 нафтобази та 8 АЗК вчора в Запоріжжі шахедом спали ще одну), WOG — 22 об'єкти, «Укрнафта» — 12. Загалом у всіх мереж є втрати.

Що робити? На нараді у прем'єра мережі АЗС запевнили, що продовжать роботу, адже потроху адаптувались до нових реалій. Але графік роботи буде вочевидь змінений (скорочений), а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне. Не час зараз пити каву/чай на АЗС. Новий час потребує також дисципліни й планування від споживачів. Чим менше разів і чим менше часу ви будете перебувати на АЗС, тим краще.

Водночас ідею пересувних АЗС відклали, щоб не наразитися на те, що зараз відбувається в раші, де через допуск до реалізації пального низької якості вже багато хто нікуди не їде. Також нікуди не зникла потреба держави у податках з пального, які у цій вакханалії буде знайти ще складніше.

Лишається тепер питання з доставкою, ворог відкрив полювання на бензовози.

Мінімальні запаси нафтопродуктів

На тлі масованих атак по АЗС наміри уряду терміново запускати в дію закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів (МЗНН) виглядають відверто незрозуміло. Тим більше, що за втрати інфраструктури та пального держава ніякої компенсації не передбачає, тобто везіть та зберігайте на свій страх ризик. Таке собі «ви смажте, а риба буде».

На запитання бізнесу: «Як зберігати в таких умовах?», — урядовці радять зберігати за кордоном. І дійсно, до 50% МЗНН можна розміщувати за кордоном. От тільки цей розрахунок або сподівання є абсолютно хибними.

Вільних резервуарів там немає (це великі гроші, хто таке буде будувати без гарантії завантаження? Те, що є — без логістики, без колій, які ще треба побудувати (нам же більше нема куди інвестувати, чи не так?). В тій же Польщі українській компанії щоб зберігати пальне треба спробувати отримати ліцензію на імпорт та оптову торгівлю (нас там чекають, ми це знаємо), а власник того терміналу має поставити термінал на облік в українського регулятора і потім звітувати перед ним.

А тепер головне: на початку «іранської» кризи Польща, Румунія, Молдова тощо одразу закрили експорт. Хтось думає, що якщо почнеться щоб серйозне, нам наше пальне дозволять вивезти?

Ринок гідно пройшов кризу навесні 2022 року (якщо б ще раніше скасували держрегулювання, було б набагато швидше), а навесні цього року ще одну. І тоді, і зараз без нормативу по запасах, а за рахунок диверсифікації і гнучкої логістики.

Що треба робити, так це стимулювати створення підземного зберігання. Наче щось вже робить держава, заворушився приватний бізнес. Але знов таки: де гарантія, що ті сховища встоять? Бо по заправках балістику запускати дорого, а от по сховищу з десятками тисячами тонн нафтопродуктів вже можна й подумати.

Є відчуття, що уряд замислився, консультації триватимуть.

Спиртовмісний бензин Е10

Непомітно на колонках з’явився спиртовмісний бензин Е10. Ані зростання цін, ані скарг на якість не чути.

Загалом же ця програма за своєю актуальністю і духом дуже схожа на вже згаданий МЗНН. Обидва проєкти готувались по 15 років і були запроваджені у самий непідходящий час.

Ключовий сенс «біоетанольної» програми — стимулювання економіки та зниження енергозалежності. В результаті через безпекову ситуацію 95% бензину з «біо» завозиться за імпортом, тобто енергонезалежність нікуди не зникла, а простимулювали ми хіба що європейських спиртовиків. Кажуть, що гіпотетично український біоетанол, який ми експортуємо в Європу, частково повертається додому у європейському бензині. Мені одному смішно від цієї схеми?

За що це нам все? Сподіваюсь, такої штанги не буде хоча б із запасами. В противному випадку спочатку самі привеземо собі збитки, а потім і дефіцит. Чи маємо в'їхати ще й і у цей паркан?

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає amateur77 и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами