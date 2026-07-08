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8 липня 2026, 14:02

Лише один із найбільших банків України наростив прибуток за п'ять місяців 2026 року: хто став винятком

Після рекордного 2025 року українські банки зіткнулися зі спадом прибутковості. За підсумками п'яти місяців 2026 року чистий прибуток банківського сектору скоротився на 31,3%, однак серед найбільших установ знайшовся один виняток. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Лише один із найбільших банків України наростив прибуток за п'ять місяців 2026 року: хто став винятком
Фото: НБУ

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Єдиний банк зі зростанням

За словами аналітика, серед найбільших банків країни лише Універсал Банк (monobank) зміг збільшити чистий прибуток. За січень-травень він заробив 3,318 млрд грн, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас решта найбільших банків продемонстрували негативну динаміку.

Найбільше скорочення чистого прибутку зафіксували:

Найбільший банк країни — Приватбанк — скоротив чистий прибуток на 28,4%, до 20,39 млрд грн.

Загалом, за даними Національного банку, за перші п'ять місяців 2026 року українські банки отримали 44,96 млрд грн чистого прибутку.

Читайте також: Податковий комітет підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Нагадаємо

За даними НБУ, українські банки завершили 2025 рік із рекордним фінансовим результатом. Їхній сукупний чистий прибуток сягнув 126,8 млрд грн, що майже на 40% перевищує показник 2024 року. Водночас загальний обсяг чистих активів банківської системи зріс до 4 трлн грн.

Регулятор проти податку

Як писав «Мінфін», Національний банк України розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови.

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097 про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. У 2025 році, прибуток банків оподатковувався за ставкою 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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