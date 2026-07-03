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3 липня 2026, 13:45

Бюджет отримає близько 43 млрд грн на рік від детінізації ринку праці — Соболев

Виведення ринку праці з тіні спроможне додатково забезпечити державному бюджету України приблизно 43 мільярди гривень щорічних надходжень. Таку оцінку озвучив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час свого виступу у Верховній Раді на «Годині запитань до уряду» у п’ятницю, 3 липня.

Бюджет отримає близько 43 млрд грн на рік від детінізації ринку праці — Соболев
Фото: НБУ

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У зв’язку з цим очільник відомства звернувся до народних депутатів із закликом проголосувати за ухвалення нового Трудового кодексу України, оскільки чинне законодавство, затверджене ще у 1971 році, вже повністю застаріло як морально, так і функціонально.

За словами міністра, реформа покликана встановити єдині, прозорі правила гри для всіх учасників процесу — як для найманих працівників і роботодавців, так і для профспілкових організацій, інспекції праці та судової системи.

Соболев висловив сподівання на позитивне голосування парламенту в першому читанні, що дозволить надалі комплексно доопрацювати всі поправки до другого читання разом із зацікавленими сторонами.

Коментуючи поточну ситуацію, урядовець наголосив, що питання збереження та розвитку людського капіталу наразі є ключовим пріоритетом. Новий документ має зробити вітчизняний ринок праці більш гнучким і водночас чітко врегульованим.

Це допоможе працевлаштуватися тим громадянам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), завдяки впровадженню гнучких контрактів. Таким чином, працівники отримають гідні умови та оплату праці, а компанії — необхідну робочу силу.

Окремо міністр згадав про кроки Мінекономіки в напрямку цифровізації цієї сфери. Зокрема, йдеться про запуск спеціалізованої платформи «Обрій», яка, за розрахунками міністерства, допоможе інтегрувати в ринок праці близько 100 тисяч людей.

Серед інших економічних завдань уряду Соболев виділив очікування на підтримку законопроєктів щодо дерегуляції, а також старт великої приватизації через систему прозорих онлайн-аукціонів. Паралельно з цими процесами виконавча влада активно готується до майбутнього опалювального сезону.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що кількість офіційно працевлаштованих українців скорочується кожного року війни. Якщо у довоєнному 2021 році роботу офіційно мали 12,8 млн осіб, то за підсумками 2025-го — лише 10,9 млн. У першому кварталі 2026 року офіційну роботу мали вже 9,4 млн людей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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