Акции, облигации или ETF: что выбрать частному инвестору

Большинство частных инвесторов ожидают от вложений на фондовом рынке двух составляющих: защиты средств от инфляции и получения прибыли, и выбирают безопасные стратегии. В какие инструменты можно эффективно инвестировать и управлять рисками — рассказал инвестиционный эксперт и ведущий вебинара «100 тысяч» Владимир Стойко.

Что выбирают инвесторы

Фондовый рынок — это многочисленные возможности для заработка, как на короткую, так и на долгосрочную перспективу. Одними из самых популярных инструментов являются акции, облигации, ETF, REIT и деривативы. Этот широкий выбор позволяет участникам рынка диверсифицировать портфель, получать пассивный доход, хеджировать риски и достигать финансовых целей, независимо от опыта или размера капитала.



Часто запрос инвесторов — не только большая прибыль, но и безопасная работа их денег. Чтобы торговля на фондовом рынке не вызывала дополнительного дискомфорта, участники рынка заблаговременно выбирают свою стратегию, где большая часть их портфеля состоит из более стабильных активов. Среди самых популярных инструментов:

Дивидендные акции

Компании по индексу S&P 500 показывают средний рост дивидендов 6,8% в год с 1990 года. В 2024 году дивидендная доходность S&P 500 составила лишь 1,3%, что является одним из самых низких показателей в истории. Однако в 2025 году этот показатель вырастет до 1,4%, а в 2026 году — до 1,5%, что свидетельствует о постепенном росте выплат. Эти вознаграждения дают стабильный пассивный доход, защищают от инфляции, сигнализируют о финансовой силе компании и исторически обеспечивают значительную часть прибыльности фондового рынка.

Облигации

Доходность 10-летних US Treasuries за 25 лет колебалась от 5−7% в 1990—2007 гг. до 1,5−2% в 2008—2015 гг. В период 2016—2019 гг. выросла до ~3% и упала до 0,5% в 2020—2021 гг. из-за COVID-19. Сейчас доходность достигает 4,5−5% в 2023—2024 гг., что отражает изменения в инфляции, политике ФРС и бюджетном дефиците. Облигации США надежные, ведь гарантируются правительством США, имеют нулевой дефолт за 200+ лет, высокую ликвидность и остаются главной «безопасной гаванью» для инвесторов в кризисные моменты.

Инвестирование в индексы

S&P 500 вырос на более чем 1 700% с 1990 года, а с 1957 года его среднегодовой темп роста составляет более 10%. Эти результаты подтверждают эффективность долгосрочных инвестиций в индексы.

Биржевые фонды (ETF)

В 2024 году глобальные потоки в ETF достигли рекорда в $1,5 трлн, чем превысили результат предыдущих 3-х лет. А около 45% индивидуальных инвесторов владеют разными ETF в своих портфелях.

Покупка дивидендных акций

Дивиденды — это выплаты, которые осуществляют компании своим акционерам при распределении прибыли. Часть из нее направляется на выплату вознаграждения. Обычно эти процентные начисления производятся ежеквартально, реже — ежемесячно. Однако не все дивидендные выплаты означают гарантированную регулярную прибыль. При выборе этих акций следует учитывать несколько факторов:

Дивидендная доходность. Процент, отображающий, сколько вы получаете дохода в соотношении к цене акции.

Процент, отображающий, сколько вы получаете дохода в соотношении к цене акции. Показатель выплат (Payout Ratio). Оптимальный процент от прибыли компании, направленный на дивиденды, — 50−70%.

Оптимальный процент от прибыли компании, направленный на дивиденды, — 50−70%. Стабильность выплат. Обращайте внимание на компании с более устойчивыми финансовыми показателями, длительной историей выплат и повышением дивидендов. Существует список «дивидендных аристократов» — компаний, которые регулярно в период от 25 лет выплачивают проценты акционерам и часто привлекают инвесторов.

«Дивидендные аристократы» или «дивидендные короли»

Источник: visualcapitalist.com

№ Назва Тікер Дивіденди 1 Procter & Gamble PG 2,5% 2 Johnson & Johnson JNJ 3,25% 3 Coca-Cola KO 3,15% 4 AT&T T 5,15% 5 Pfizer PFE 6,25%

Составлено автором

Что выбрать: государственные или корпоративные облигации

Облигации — это долговые ценные бумаги с номинальной стоимостью, четко определенной доходностью и фиксированным сроком погашения. Они характеризуются надежностью, ликвидностью и безопасностью. Однако при выборе этих активов также следует учитывать важные критерии качества бумаг:

Фиксированный доход в виде купонных выплат как в корпоративных, так и государственных облигациях.

как в корпоративных, так и государственных облигациях. Доходность.

Срок погашения.

Уровень риска. Выбирайте облигации с рейтингом не ниже BBB (Standard & Poor's).

У государственных облигаций меньший риск, но и меньшая доходность. Корпоративные же, наоборот, — более высокую доходность с меньшей надежностью. Рискованность корпоративных облигаций зависит от рейтинга компании, а стабильными считают облигации с рейтингом «Investment Grade».

Государственные и корпоративные облигации

№ Название Тикер Номинал (стоимость) Купон (Доходность) 1 2-летние казначейские облигации США 31-DEC-2026 US02Y $100 (99,24%) 4,25% (4,38%) 2 10-летние казначейские облигации США 15-NOV-2034 US10Y $100 (96%) 4,25% (4,76%) 3 Корпоративные облигации Apple 10-MAY-2030 AAPL5584913 $1000 (97,9%) 4,15% (4,64%) 4 Корпоративные облигации Nvidia 16-SEP-2026 US67066GAE4 $1000 (97,79%) 3,2% (4,62%)

Составлен автором

Номинал означает стоимость облигации при выпуске, а ее рыночная стоимость — фактическая цена на вторичном рынке. При этом доходность составляет сумму купона и разницы в цене при выпуске и фактической.

Сейчас на американском фондовом рынке государственные облигации (Treasuries) дают большую доходность, чем корпоративные облигации. Это объясняют политические и экономические факторы:

жесткая монетарная политика ФРС;

низкий уровень рисков и высокая ликвидность Treasuries;

замедленный выпуск корпоративных долговых инструментов.

Эти условия создают интересную ситуацию, когда инвесторы, несмотря на низкий риск корпоративных бумаг, предпочитают более выгодные и ликвидные государственные облигации.

Устойчивое развитие ведущих индексов

Американский фондовый рынок задает вектор мировой экономике, а его три ключевых индекса — S&P 500, NASDAQ-100 и Dow Jones Industrial Average — стали глобальными ориентирами. Они отражают силу, инновации и стабильность крупнейших мировых корпораций.

S&P 500 включает в себя 500 крупнейших компаний США из разных секторов, NASDAQ-100 сосредоточен на ведущих технологических гигантах, а Dow Jones Industrial Average отражает стабильность и динамику 30 ведущих корпораций — голубых фишек с представлением широкого спектра возможностей для инвесторов от стабильного дохода до высокотехнологического роста. Среди преимуществ инвестирования в фондовые индексы:

Диверсификация и устойчивость. Инвестиции охватывают сотни компаний в разных отраслях, чем снижают риски и обеспечивают надежность портфеля.

Инвестиции охватывают сотни компаний в разных отраслях, чем снижают риски и обеспечивают надежность портфеля. Долгосрочный рост. Американские индексы исторически демонстрируют стабильный рост (10−15% годовых) и защищают капитал от инфляции.

Американские индексы исторически демонстрируют стабильный рост (10−15% годовых) и защищают капитал от инфляции. Простота и доступность. Покупка индексных фондов или ETF не требует глубоких знаний рынка, а покупка и продажа активов являются несложными процессами благодаря высокой ликвидности.

Покупка индексных фондов или ETF не требует глубоких знаний рынка, а покупка и продажа активов являются несложными процессами благодаря высокой ликвидности. Низкие затраты и пассивный доход. У индексных фондов минимальные комиссии, а компании в индексах часто выплачивают дивиденды.

У индексных фондов минимальные комиссии, а компании в индексах часто выплачивают дивиденды. Гибкость стратегий. Индексы можно выбирать для разных целей: стабильность (S&P 500), рост (NASDAQ-100) или дивиденды (Dow Jones).

Динамика ETF на фондовые индексы США за 2024 год​

Источник: seekingalpha.com

Инвестиция в индексы — это пассивная стратегия, позволяющая инвесторам покупать акции компаний, которые входят в определенный индекс, без необходимости активного управления портфелем. Это идеальный выбор для долгосрочных инвесторов, поскольку индексы обеспечивают диверсификацию, минимальные дополнительные затраты и стабильный рост во времени.

Инвестиции в отраслевые ETF

ETF (Exchange-Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, объединяющий средства инвесторов для инвестирования в определенный набор активов, таких как акции, облигации, сырьевые товары или индексы. ETF торгуются на бирже подобно обычным акциям и обеспечивают доступ к диверсифицированному портфелю инструментов с минимальными затратами. Среди преимуществ инвестирования через ETF:

Доступ к широкому рынку и возможность инвестировать даже с небольшими суммами.

Снижение риска в результате диверсифицированного распределения капитала.

Низкие расходы, ведь комиссии по обслуживанию фонда обычно меньше, чем в традиционных взаимных фондах.

Торговля ETF происходит в течение дня, как акциями. Это создает дополнительную гибкость во время сессий для инвесторов.

Кроме этого, инвесторы часто выбирают ETF из-за большого количества вариантов вложения средств. Кроме инвестирования в ведущие индексы, фонды обеспечивают доступ как к общим отраслям, так и к узкопрофильным секторам экономики. Среди основных вариантов инвестиционных фондов:

Отдельные отрасли и сектора экономики: технологии (XLK), здравоохранение (XLV), энергетика (XLE), финансы (XLF).

технологии (XLK), здравоохранение (XLV), энергетика (XLE), финансы (XLF). Региональные рынки: американский рынок (SPY, VOO), Европа (VGK), Азия (MCHI, EWJ), развивающиеся рынки (EEM).

американский рынок (SPY, VOO), Европа (VGK), Азия (MCHI, EWJ), развивающиеся рынки (EEM). Облигации: государственные долгосрочные Treasuries (TLT), краткосрочные (SHY), корпоративные (LQD), высокодоходные (HYG).

государственные долгосрочные Treasuries (TLT), краткосрочные (SHY), корпоративные (LQD), высокодоходные (HYG). Сырьевые товары: золото (GLD), серебро (SLV), нефть (USO), аграрные товары (DBA).

золото (GLD), серебро (SLV), нефть (USO), аграрные товары (DBA). Фонды недвижимости REIT: инвестиции в недвижимость через фонды (VNQ, IYR).

инвестиции в недвижимость через фонды (VNQ, IYR). Тематические ETF: ESG-фонды с ориентацией на экологичность и социальную ответственность (SUSA, ESGU), робототехника (ROBO), искусственный интеллект (BOTZ).

ESG-фонды с ориентацией на экологичность и социальную ответственность (SUSA, ESGU), робототехника (ROBO), искусственный интеллект (BOTZ). Возобновляемая энергетика (ICLN).

(ICLN). Валюты: инвестиции в корзину валют или отдельные валюты через фонды (UUP), доллар США.

инвестиции в корзину валют или отдельные валюты через фонды (UUP), доллар США. Криптовалюты: ETF на криптовалюты Bitcoin (IBIT) и Ethereum (ETHA).

ETF на криптовалюты Bitcoin (IBIT) и Ethereum (ETHA). Инверсионные ETF и ETF с плечом : заработок на снижении рынка (SH, SQQQ), фонды с повышенным уровнем риска и доходности (TQQQ).

: заработок на снижении рынка (SH, SQQQ), фонды с повышенным уровнем риска и доходности (TQQQ). Дивидендные фонды: Инвестиции в компании с высокими выплатами дивидендов: (VYM, DVY).

Инвестиции в компании с высокими выплатами дивидендов: (VYM, DVY). Фонды на металлы и полезные ископаемые: золото, серебро (IAU, SLV), литий и батарейные металлы (LIT).

золото, серебро (IAU, SLV), литий и батарейные металлы (LIT). Гибридные ETF: сочетание акций, облигаций и сырья для консервативного подхода (AOR).

Инвестиции через ETF позволяют создать сбалансированный портфель для любых целей — от сохранения капитала до агрессивного роста. Биржевые фонды (ETF) демонстрируют большую популярность среди инвесторов и занимают важную роль в современных инвестиционных портфелях и стратегиях. В целом ETF становятся все более популярными, ведь они обеспечивают диверсификацию и эффективность управления активами.

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Как правильно воспользоваться возможностями

Фондовый рынок открывает широкие возможности по созданию нескольких источников дохода. Благодаря разнообразным инструментам — акциям, облигациям, индексам и биржевым фондам — каждый инвестор может выбрать стратегию, отвечающую его финансовым целям.

Сочетание стабильности, роста и диверсификации помогает эффективно управлять рисками и создавать надежную основу для успешного инвестирования.

Важно тщательно анализировать, какие активы включать в портфель, контролировать эмоции и принимать решения на основе четкой аналитики, а не импульсивных действий.