Інвестиції в ОВДП: у червні українці активно скупали валютні облігації, попри просідання гривневого портфеля

За підсумками червня 2026 року портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб продемонстрував різноспрямовану динаміку. На тлі планових бюджетних виплат зафіксовано тимчасове зниження інвестицій у гривневі папери, тоді як інтерес до валютних інструментів продовжує стрімко зростати. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Портфель фізосіб у червні

Гривневі ОВДП: Портфель у національній валюті знизився на 1,5 млрд грн і тепер становить 90,23 млрд грн. Аналітик пояснює це просідання суто технічним фактором: 25 червня відбулося велике планове погашення гривневих облігацій, і приватні інвестори не встигли реінвестувати отримані кошти назад у нові випуски до кінця місяця.

Валютні ОВДП: Обсяг інвестицій в іноземній валюті зріс на 2,9 млрд грн до 59,18 млрд грн. Червень став уже четвертим поспіль місяцем безперервного зростання валютного портфеля. За цей чотиримісячний період приріст склав +16,8 млрд грн (що становить 28% від усього поточного валютного портфеля), хоча експерт зазначає, що на цю цифру вплинула і курсова складова.

Загалом з початку повномасштабного вторгення громадяни України збільшили свій сукупний портфель ОВДП на 123,6 млрд грн до 149,4 млрд грн. При цьому найбільший приріст інвестицій було сформовано саме за останні 12 місяців.

Мінфін знижує боргове навантаження

Протягом червня 2026 року Міністерство фінансів залучило до державного бюджету через аукціони ОВДП 25 млрд грн та 200,7 млн євро.

Водночас Шевчишин звертає увагу на важливий макроекономічний тренд: останні чотири місяці обсяги залучення нових гривневих коштів через ОВДП стабільно відстають від сум, які держава витрачає на виплату та обслуговування вже наявного гривневого боргу.

Це свідчить про те, що Міністерство фінансів поступово зменшує внутрішнє боргове навантаження в національній валюті, перекладаючи основне фінансове забезпечення бюджету на зовнішню міжнародну допомогу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів 30 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,46 млрд грн, що на 8,55 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,91 млрд грн.