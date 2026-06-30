Мінфін залучив від розміщення ОВДП понад 14 мільярдів гривень

Міністерство фінансів 30 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,46 млрд грн, що на 8,55 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,91 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,13 млрд грн під 15,15% (с/з 15,13%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,15%);

2,06 млрд грн під 15,79% (с/з 15,73%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,81%, середньозважений — 15,72%).

В іноземній валюті:

200,73 млн євро під 3,20% (с/з 3,18%) з погашенням 18 листопада 2027 року.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 254,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,26 трлн гривень. Зазначається, що усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку ЗСУ та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.