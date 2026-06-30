Де в Європі найбільше купують нові авто: рейтинг країн

За підсумками перших п’яти місяців 2026 року в країнах ЄС було реалізовано понад 4,7 млн нових легкових авто. Про це пише «Укравтопром».

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Найбільший та найменший ринок

Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де з січня по травень було зареєстровано майже 1,2 млн нових легковиків, що на 3,6% більше, ніж торік. Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 3220 од.

Топ-5 найбільших ринків Євросоюзу

Німеччина — 1188015 авто (+3,6%);

Італія — 789802 од. (+9,4%);

Франція — 668378 од. (-0,6%);

Іспанія — 519283 од. (+5,8%);

Польща — 253054 од. (+7,4%).

Топ-5 найменших ринків ЄС