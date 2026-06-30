За підсумками перших п’яти місяців 2026 року в країнах ЄС було реалізовано понад 4,7 млн нових легкових авто. Про це пише «Укравтопром».
30 червня 2026, 12:10
Де в Європі найбільше купують нові авто: рейтинг країн
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Найбільший та найменший ринок
Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де з січня по травень було зареєстровано майже 1,2 млн нових легковиків, що на 3,6% більше, ніж торік. Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 3220 од.
Топ-5 найбільших ринків Євросоюзу
- Німеччина — 1188015 авто (+3,6%);
- Італія — 789802 од. (+9,4%);
- Франція — 668378 од. (-0,6%);
- Іспанія — 519283 од. (+5,8%);
- Польща — 253054 од. (+7,4%).
Топ-5 найменших ринків ЄС
- Литва — 19095 од. (+11,9%);
- Латвія — 8957 од. (-1%);
- Естонія — 8047 од. (+74,7%);
- Кіпр — 6111 од. (-11,1%);
- Мальта — 3220 од. (+31,9%).
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Джерело: Мінфін
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