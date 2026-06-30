Аргентинська бензопила зламалася об елітну нерухомість

Реформи в Аргентині йдуть повним ходом, але рейтинг Хав'єра Мілея обвалився. Чим незадоволені жителі країни і до чого тут інвестиції в біткоїн, розповів колишній президент Київстару Петро Чернишов.

Як змінюється Аргентина

Багато хто каже, що Хав'єр Мілей — це такий собі аргентинський Трамп (і я зараз не про зачіску). Це зовсім не так! Насправді ці двоє рухаються в абсолютно протилежних напрямках. Трамп з першого дня почав ліпити мита, займатися протекціонізмом (це не рух до вільного ринку) і закривати економіку. Бюджет держави він не скорочував, а навпаки — роздував.

Мілей же робить все навпаки: вбиває протекціонізм, скасував купу ідіотських валютних обмежень, і з першого ж місяця вивів бюджет у профіцит! Інфляція швидко впала — була 300% на рік, а стала 30%.

І тут ви з власних диванів запитаєте: якщо все так круто, чому тоді аргентинці страждають?

А тому що макроекономіка й мікроекономіка — це дуже різні поняття. Раніше Аргентина через закриті кордони сама збирала телефони і шила одяг. Це було страшенно неефективно, але схема чудово годувала корумпованих чиновників. Був такий Серхіо Масса (кандидат від кіршнеристів, так називають социалистів там, який з тріском програв Мілею). Його команда брала хабарі за те, що дозволяла «своїм» підприємцям купувати долари за дешевим офіційним курсом.

Зараз лавочку прикрили. Робити телефони стало невигідно — простіше імпортувати. Звільнено 60 тисяч держслужбовців. Для цих людей це, звісно, трагедія. Зате сільське господарство і нафтовидобуток просто пруть вгору. У нафті зарплата $8−10 тис. на місяць стала стандартом!

Криптовалютний геній

І ось на цьому красивому фоні стається епічний провал.

Пам'ятаєте Мілея з бензопилою під час виборів? Так от, ця бензопила щойно ефектно зламалася об елітну нерухомість.

Був у Мілея такий собі Мануель Адорні — керівник кабінету міністрів і головне обличчя кампанії проти корупції. І тут він з гуркотом пішов у відставку.

Проблема в тому, що офіційна зарплата Адорні — скромні 2600 доларів на місяць. Але раптом цей «борець із системою корупції» купує квартиру в Буенос-Айресі за 230 тисяч баксів та ще й будиночок у закритому комплексі. Потім спливає відео, де він на приватному джеті летить з родиною на елітний курорт в Уругваї. А на Різдво взагалі влаштовує собі лакшері відпустку на Арубі (це такій острів — типу Балі тільки для того контіненту).

Коли прокурори запитали «А звідки ти взяв гроші?», він зізнався, що ховав від податкової $500 тис. І пояснив, що заробив їх… увага… на інвестиціях у біткоїн ще у 2014 році! Мій диван ледь не провалився від такого нахабства!

Ну і вишенька на торті: «Я зробив помилку, але я не злодій».

Мілей намагався його відмазати, але аргентинці з цих казок про крипту просто регочуть. У підсумку рейтинг Мілея впав з 53% до 39%.

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Коротше кажучи, реформи — це чудово. Але як тільки твої друзі починають купувати квартири за «старі біткоїни», поки вся країна затягує паски — народ починає ставити дуже незручні запитання.