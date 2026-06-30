Податки та міжнародна допомога: у червні до держбюджету надійшло понад 560 мільярдів гривень

У червні 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету України надійшло 564,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів станом на 16:00 30 червня.

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За підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 130,6 млрд грн, в тому числі:

36,9 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

36,4 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій;

26 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 47,2 млрд, відшкодовано — 21,2 млрд грн);

17,1 млрд грн — акцизний податок;

6,7 млрд грн — рентна плата;

5,6 млрд грн — податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 78 млрд гривень.

Міжнародна допомога

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 214,2 млрд гривень.

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Окрім того, 65,3 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.