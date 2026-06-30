Українському вину хочуть гарантувати чверть місця на полицях

Депутати пропонують зобов'язати магазини і ресторани відводити щонайменше 25% демонстраційних площ для українського вина — і ставити його на найпомітніших місцях. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт № 15364.

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Що зміниться для магазинів і ресторанів

Документ доповнює Закон «Про виноград, вино та продукти виноградарства» новим пунктом. На період дії воєнного стану і ще рік після його завершення продавці алкогольних напоїв зобов'язані будуть:

відводити не менше 25% обсягу продукції товарної позиції 2204 УКТ ЗЕД (вина) під українського виробника

розміщувати їх у найбільш помітних і доступних для покупця місцях

регулярно поповнювати асортимент на цих полицях

Йдеться про вина, які мають офіційний статус українського товару відповідно до Митного кодексу.

Чому виникла така ініціатива

У 2024 році Україна ухвалила новий закон про виноградарство і виноробство, який гармонізував галузь із правилами ЄС. Але питання представленості українських вин безпосередньо в торгових точках залишилося неврегульованим.

За словами авторів законопроєкту, український ринок вина перебуває під сильним тиском імпорту. Іноземні бренди мають значно більші маркетингові бюджети і традиційно займають найкращі позиції на полицях, тоді як вітчизняні виробники залишаються менш помітними для покупця.

Що це дає виноробам

Якщо закон ухвалять, українські виноробні отримають гарантоване місце у полі зору покупця — незалежно від маркетингових бюджетів конкурентів. Автори законопроєкту розраховують, що це спростить покупцям пошук вітчизняної продукції, посилить впізнаваність українських брендів і підвищить економічну стійкість галузі під час війни.

Важливий момент: реалізація змін, за словами авторів пояснювальної записки, не потребує додаткових витрат з державного бюджету — все навантаження лягає на торговельні мережі.

Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації. Після цього Кабмін матиме три місяці на ухвалення необхідних нормативних актів і приведення власних документів у відповідність із новими вимогами.

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