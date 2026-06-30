Вступ Чорногорії до Євросоюзу коштуватиме €3 млрд понад наступний бюджет блоку. Європейська комісія підрахувала: для кожного платника податків ЄС це додаткові приблизно €1 за весь бюджетний цикл 2028−2034 років. Про це повідомляє Politiсo
Вступ Чорногорії до ЄС обійдеться європейським платникам податків дешевше за чашку кави
«Це дуже дешева чашка кави», — прокоментував високопосадовець Єврокомісії.
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Чорногорія з населенням 600 000 людей стала кандидатом на вступ ще у 2010 році і має приєднатися до ЄС орієнтовно у 2028 році.
За попередніми оцінками, протягом семи років країна отримає:
- €277 млн субсидій для фермерів;
- близько €1 млрд на регіональні виплати та підтримку сільських районів;
- €592 млн на міграційні потреби;
- €523 млн з Європейського фонду конкурентоспроможності для бізнесу.
Тобто загальна сума надходжень нараховує €3,1 млрд. Власний внесок Чорногорії до бюджету ЄС оцінюють у €500 млн за той самий період.
«Сьогоднішній пакет — ще один конкретний крок до майбутнього Чорногорії в нашому Союзі», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Чорногорія не єдина країна на черзі: Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово також ведуть переговори про вступ. Загальна чиста вартість розширення ЄС за рахунок усіх балканських кандидатів оцінюється у приблизно €8 млрд за сім років.
Читайте також: ЄС починає дискусію про «асоційоване членство» для України: чи стане це компромісом
Коментарі