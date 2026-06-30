Вступ Чорногорії до ЄС обійдеться європейським платникам податків дешевше за чашку кави

«Це дуже дешева чашка кави», — прокоментував високопосадовець Єврокомісії.

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Чорногорія з населенням 600 000 людей стала кандидатом на вступ ще у 2010 році і має приєднатися до ЄС орієнтовно у 2028 році.

За попередніми оцінками, протягом семи років країна отримає:

€277 млн субсидій для фермерів;

близько €1 млрд на регіональні виплати та підтримку сільських районів;

€592 млн на міграційні потреби;

€523 млн з Європейського фонду конкурентоспроможності для бізнесу.

Тобто загальна сума надходжень нараховує €3,1 млрд. Власний внесок Чорногорії до бюджету ЄС оцінюють у €500 млн за той самий період.

«Сьогоднішній пакет — ще один конкретний крок до майбутнього Чорногорії в нашому Союзі», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чорногорія не єдина країна на черзі: Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово також ведуть переговори про вступ. Загальна чиста вартість розширення ЄС за рахунок усіх балканських кандидатів оцінюється у приблизно €8 млрд за сім років.

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