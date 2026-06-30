В останній день червня на українських АЗС ціни на пальне продемонстрували різну динаміку. Преміальний бензин подорожчав, тоді як дизель та автогаз втратили в ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
30 червня 2026, 16:41
Ціни на пальне 30 червня: преміальний А-95 дорожчає, дизель та автогаз — дешевшають
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Середні ціни на пальне 30 червня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 51 копійку до 78,74 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 4 копійки до 74,59 грн/л.
- Бензин А-92 не змінився за добу і його середня ціна наразі становить 68,85 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало на 22 копійки до 76,19 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 7 копійок до 40,65 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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