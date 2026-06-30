Ціни на пальне 30 червня: преміальний А-95 дорожчає, дизель та автогаз — дешевшають

В останній день червня на українських АЗС ціни на пальне продемонстрували різну динаміку. Преміальний бензин подорожчав, тоді як дизель та автогаз втратили в ціні. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».