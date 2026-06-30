Нафта завершує червень падінням на 20%: увага інвесторів прикута до переговорів між США та Іраном

У вівторок, 30 червня, ціни на нафту знизилися приблизно на 1%, нівелювавши зростання попередньої сесії, та зафіксували падіння за підсумками місяця. Інвестори уважно стежать за можливими переговорами між США та Іраном у Досі на тлі крихкого тимчасового перемир'я. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ціни на нафту

Станом на 09:53 серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується у вівторок, впали на $0,75 (1%) до $72,40 за барель. Цей рівень приблизно на $20, або на 22% нижчий за показники закриття минулого місяця. Більш активний вересневий контракт подешевшав на $0,45 (0,6%) до $73,46 за барель.

Американська нафта WTI з поставкою в серпні втратила $0,57 (0,8%), опустившись до $70,18 за барель. Ціни на неї впали приблизно на $17, або на 19%, порівняно із закриттям торгів 29 травня.

Наразі котирування як Brent, так і WTI балансують поблизу рівнів, що фіксувалися ще до початку війни.

«Інвестори закладають у ціну надію на позитивний результат перемовин у Досі, хоча реального відновлення потоків через Ормузьку протоку поки не спостерігається. Ринок зберігає обережний оптимізм, але все ще перестраховується в очікуванні більш відчутних ознак деескалації», — зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Переговори

Найближчими днями іранські та оманські експерти розпочнуть переговори щодо перегляду транзитних маршрутів через Ормузьку протоку, про що в понеділок в ефірі державного телебачення заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді. Він також додав, що його країна намагатиметься блокувати судна, які курсують поза межами визначених коридорів.

Водночас речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що найближчими днями жодних переговорних зустрічей з американською стороною на будь-якому рівні не планується.

«Зустріч у Досі, можливо, буде важливою, а можливо й ні. Скоро дізнаємося», — прокоментував журналістам ситуацію в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп.

Невизначеність щодо того, чи зустрінуться сторони взагалі, підкреслила хиткість угоди від 17 червня про призупинення бойових дій. Цей конфлікт уже порушив світові потоки нафти через Ормузьку протоку та створив серйозний політичний виклик для Трампа напередодні листопадових виборів до Конгресу.

Додатковий тиск

Додатковим фактором тиску на ціни стали побоювання аналітиків щодо попиту з боку Китаю.

«Ми очікуємо на чіткіші докази зростання закупівель Китаєм, але поки не можемо робити ставки на масштабне повернення на ринок найбільшого у світі імпортера нафти», — заявив керівник відділу досліджень Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Тим часом, попри нові атаки на судна в Ормузькій протоці та чергові взаємні удари між США та Іраном останніми днями, виробники Близького Сходу продовжують відвантажувати нафту та скраплений природний газ (СПГ).

Ба більше, минулого тижня інтенсивність руху суден сягнула найвищого рівня з моменту початку конфлікту наприкінці лютого 2026 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 29 червня, ціни на нафту зросли на тлі напруги навколо Ормузької протоки.