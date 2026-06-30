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30 червня 2026, 16:20

Адвокат вимагає заарештувати Віктора Орбана у справі про викрадення інкасаторського авто

Угорський адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси інкасаторів Ощадбанку, подав клопотання до правоохоронних органів. Він наполягає на затриманні колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана та низки високопосадовців, що були причетні до скандального рейду на українську інкасацію у березні цього року. Про це повідомляє сайт 24.hu

Угорський адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси інкасаторів Ощадбанку, подав клопотання до правоохоронних органів.

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Клопотання містить звинувачення за декількома епізодами, серед яких незаконне позбавлення волі та застосування катувань заради отримання свідчень. Окрім Орбана, у списку фігурують колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Янош Гайду та інші представники урядових структур. Горват стверджує, що дії проти українських працівників не мали юридичних підстав, а натомість були інструментом для досягнення політичних цілей.

Адвокат зазначає, що затримання інкасаторів могло стати наслідком особистого рішення Орбана. Метою операції стала помста Україні за перебої у постачанні нафти через трубопровід «Дружба». Він переконаний, що існує реальний ризик втручання згаданих осіб у хід кримінального провадження, тому єдиним виходом вважає їхнє затримання. Сукупне покарання в цьому випадку передбачає позбавлення волі на строк від двох до дванадцяти років.

Раніше нинішній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ініціював внутрішнє розслідування після публікації журналістського розслідування про обставини того дня. Матеріали свідчать про те, що спецоперація проходила під прямим керівництвом Віктора Орбана.

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Нагадаємо, що 5 березня під час перевезення іноземної валюти та банківських металів представники угорських спецслужб зупинили автомобілі Ощадбанку. Тоді семеро українців опинилися за ґратами, а значна сума готівки та золоті злитки були вилучені. Наступного дня українську команду вдалося повернути додому, а згодом — отримати назад пошкоджену техніку.

Нині банк підраховує збитки від дій угорської сторони.

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Ця справа перетворилася на міжнародний скандал, де правові питання тісно переплелися з політичним тиском. Розслідування має поставити крапку у питанні, чи були ці дії проявом законної поліцейської роботи, чи політично мотивованим нападом на власність іноземного банку.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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