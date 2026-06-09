В Угорщині депутати одноголосно проголосували за зниження власних зарплат. За рішення підтримали 189 парламентарів, ніхто не виступив проти. Про це пише Daily News Hungary

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Скільки отримуватимуть депутати

Тепер зарплата депутата становитиме не три середні зарплати по країні, а 1,8. Виплати скоротяться з $5300 до $3200 на місяць.

Також парламент зменшив державне фінансування політичних партій.

Позиція Мадяра

Раніше новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про масштабне скорочення витрат на утримання влади та заявив, що планує більш ніж вдвічі зменшити власну зарплату.

За словами Мадяра, він отримуватиме лише зарплату прем'єра та депутатське утримання — загалом близько 10,5 тисяч євро. Це менш ніж половина доходу, який декларував його попередник Віктор Орбан.

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Новий глава уряду також анонсував скорочення виплат для міністрів, держсекретарів, депутатів, мерів та керівників державних компаній.

«У складні часи політики мають служити, а не заробляти», — заявив Мадяр.

Уряд планує урізати компенсації парламентарям на транспорт, житло та персонал. Наразі окремі депутати можуть отримувати до 20 тисяч євро на місяць, однак нову межу хочуть знизити до менш ніж 14 тисяч.

За оцінками уряду, такі кроки дозволять заощадити близько 139 млн євро.

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Для порівняння, середня зарплата в Угорщині становить близько 1,6 тисяч євро на місяць.

Зарплата депутатів в Україні

Як писав «Мінфін», за час повномасштабного вторгнення заробітна плата народних депутатів України зазнала змін через регулярний перерахунок виплат.

«Була індексація разом за 5 років — 4% річних, тобто плюс 4% на кожен рік», — зазначив народний депутат Руслан Горбенко.