Укренерго повертає графіки відключень

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Яка причина

Причина обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу планують застосувати з 17:00 до 22:00, для побутових споживачів у той самий час діятимуть графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1 черги).

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