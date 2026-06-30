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30 червня 2026, 8:00

Укренерго повертає графіки відключень

У вівторок, 30 червня, в усіх областях України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії, повідомила компанія «Укренерго».

У вівторок, 30 червня, в усіх областях України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії, повідомила компанія «Укренерго».► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯка причинаПричина обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Яка причина

Причина обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу планують застосувати з 17:00 до 22:00, для побутових споживачів у той самий час діятимуть графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Читайте також: Літо з графіками чи без: чи загрожують Україні відключення світла

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+67
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 8:43
#
А може укренерго розповісти скільки за ці чотири роки партнерами було виділено у формі грантів і кредитів на енергетику, щоб якраз не було таких відключень? буквально вчора була новина, що нам повиділяли кредитів на 2 мільярди євро і це тільки на наступну зиму
+
+65
yarg
yarg
30 червня 2026, 8:54
#
Щоб 2 мільярди які пообіцяли- перетворились на електроенергію- треба на них побудувати або відремонтувати електростанції. що моментально не робиться. особливо в умовах коли їх постійно обстрілюють. і одна ракета може зруйнувати відремотнованого обладнання на десятки мільйонів доларів і місяці роботи.
+
+15
a7ymsg78asg7
a7ymsg78asg7
30 червня 2026, 9:35
#
> Графіки обмеження потужності
😡💢
+
+8
TAN72
TAN72
30 червня 2026, 9:45
#
Как там с экспортом за границу
+
+8
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 10:47
#
Малувато буде, хочеться більше, але холопи незадоволені ще чимось…
+
+15
yarg
yarg
30 червня 2026, 10:49
#
Вдень виробляємо надлишок- і продаємо. увечері і вночі- маємо дефіцит і купуємо. ТЕС, які могли б балансувати систему- всі знищені.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
30 червня 2026, 19:16
#
Помідори, картоплю можна експортувати, більше нічого нема. І то по квотах ((
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