У вівторок, 30 червня, в усіх областях України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії, повідомила компанія «Укренерго».
30 червня 2026, 8:00
Укренерго повертає графіки відключень
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Яка причина
Причина обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу планують застосувати з 17:00 до 22:00, для побутових споживачів у той самий час діятимуть графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1 черги).
Читайте також: Літо з графіками чи без: чи загрожують Україні відключення світла
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 7
😡💢