У понеділок, 29 червня, на українських автозаправних станціях подешевшало дизельне пальне, а бензин подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
29 червня 2026, 15:28
Ціни на пальне 29 червня: дизель і автогаз суттєво здешевшали, бензин додав у ціні
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,23 грн/л (здорожчав на 2 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,63 грн/л (здорожчав на 4 коп.);
- Бензин марки А-92 — 68,85 грн/л;
- Дизпальне — 76,41 грн/л (здешевшало на 48 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 40,72 грн/л, що на 62 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем — 26 червня.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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