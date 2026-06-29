Європейська алюмінієва галузь виходить на стежку війни з тіньовими постачаннями металу з РФ. Попри те, що з лютого 2025 року Брюссель заборонив імпорт російського первинного алюмінію, ринок ЄС досі не може відмовитись від московських грошей. Метал, вироблений у росії, продовжує потрапляти на заводи європейських споживачів, але вже під «чужими прапорами». Про це повідомляє Financial Times
Гроші для Москви під «чужим прапором»: працююча схема обходу алюмінієвих санкцій
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Як працює схема зміни країни походження металу
Хитрість полягає в тому, що санкції діють лише на прямий імпорт. Якщо російський алюміній переплавити, обробити чи просто використати для виготовлення готового виробу в третій країні, він юридично перетворюється на товар «неросійського походження». У результаті ми отримуємо парадоксальну ситуацію: на папері метал прибув із нейтральної країни, а за фактом — це все той самий дохід для російського бюджету.
Схема надзвичайно нагадує «нафтовий обхід», який Москва успішно тестувала раніше: російську нафту переробляли на НПЗ в Індії чи Туреччині, після чого нафтопродукти заходили до Європи як індійські чи турецькі.
Тепер таку саму маніпуляцію проводять з алюмінієм.
Генеральний директор European Aluminium Пол Восс б'є на сполох: минулого року Кремль поклав до кишені близько 10 мільярдів доларів на експорті цього металу, продаючи його з дисконтом в 11% до ринкової ціни. Це не лише «брудні» гроші, а й прямий удар по європейських виробниках, які фізично не можуть конкурувати з таким дешевим демпінгом.
Для того, щоб нарешті перекрити цей канал, галузеві асоціації пропонують Брюсселю запровадити жорстке правило «плавки та лиття» (melt and cast):
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Зобов'язати імпортерів звітувати про реальне місце виплавки металу, а не лише про останній пункт обробки.
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Впровадити єдину систему моніторингу, яка відстежуватиме походження алюмінієвої сировини на кожному етапі виробництва.
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Використати досвід США, Канади та Мексики, де подібні стандарти вже довели свою ефективність у боротьбі з обходом санкцій.
Якщо Єврокомісія не почує цей заклик і не змінить правила гри, лазівка залишатиметься відкритою, а європейський ринок продовжуватиме спонсорувати російську військову машину, навіть не бажаючи цього.
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