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29 червня 2026, 16:50

Гроші для Москви під «чужим прапором»: працююча схема обходу алюмінієвих санкцій

Європейська алюмінієва галузь виходить на стежку війни з тіньовими постачаннями металу з РФ. Попри те, що з лютого 2025 року Брюссель заборонив імпорт російського первинного алюмінію, ринок ЄС досі не може відмовитись від московських грошей. Метал, вироблений у росії, продовжує потрапляти на заводи європейських споживачів, але вже під «чужими прапорами». Про це повідомляє Financial Times

Європейська алюмінієва галузь виходить на стежку війни з тіньовими постачаннями металу з РФ.

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Як працює схема зміни країни походження металу

Хитрість полягає в тому, що санкції діють лише на прямий імпорт. Якщо російський алюміній переплавити, обробити чи просто використати для виготовлення готового виробу в третій країні, він юридично перетворюється на товар «неросійського походження». У результаті ми отримуємо парадоксальну ситуацію: на папері метал прибув із нейтральної країни, а за фактом — це все той самий дохід для російського бюджету.

Схема надзвичайно нагадує «нафтовий обхід», який Москва успішно тестувала раніше: російську нафту переробляли на НПЗ в Індії чи Туреччині, після чого нафтопродукти заходили до Європи як індійські чи турецькі.

Тепер таку саму маніпуляцію проводять з алюмінієм.

Генеральний директор European Aluminium Пол Восс б'є на сполох: минулого року Кремль поклав до кишені близько 10 мільярдів доларів на експорті цього металу, продаючи його з дисконтом в 11% до ринкової ціни. Це не лише «брудні» гроші, а й прямий удар по європейських виробниках, які фізично не можуть конкурувати з таким дешевим демпінгом.

Для того, щоб нарешті перекрити цей канал, галузеві асоціації пропонують Брюсселю запровадити жорстке правило «плавки та лиття» (melt and cast):

  1. Зобов'язати імпортерів звітувати про реальне місце виплавки металу, а не лише про останній пункт обробки.

  2. Впровадити єдину систему моніторингу, яка відстежуватиме походження алюмінієвої сировини на кожному етапі виробництва.

  3. Використати досвід США, Канади та Мексики, де подібні стандарти вже довели свою ефективність у боротьбі з обходом санкцій.

Якщо Єврокомісія не почує цей заклик і не змінить правила гри, лазівка залишатиметься відкритою, а європейський ринок продовжуватиме спонсорувати російську військову машину, навіть не бажаючи цього.

Читайте також: Лідери G7 погодилися посилити санкції проти російського енергосектору

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 8:47
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Це неважливо, якщо українці з україни відправляють двушечку на мацкву, і це тільки те що стало відомо, а скільки подібних кейсів залишається за кадром…
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