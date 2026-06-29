Суверенні фонди тікають в енергетику, а інвестори схильні не довіряти долару

Найбільші державні інвестиційні фонди та центральні банки світу, які контролюють майже $29 трлн, зараз переглядають свої портфелі. Опитування Invesco, яке охопило 90 суверенних фондів і 54 центральні банки, показує, що головний запит змінився: інвестори вже не женуться за максимальною дохідністю, а шукають стійкість. Тарифні війни, заблоковані морські маршрути, війни в Україні та на Близькому Сході зробили своє. Про це повідомляє Reuters

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Куди зараз течуть гроші

80% опитаних назвали енергетичну безпеку та інфраструктуру енергетичного «зеленого переходу» головними напрямами для збереження капіталів. Частка інфраструктурних проєктів в портфелях інстітуціоналів у 2026 році сягнула 9%.

До енергетики додався ШІ: будівництво дата-центрів потребує дедалі більше електроенергії — і це ще один аргумент на користь енергетичних проєктів.

Облігації, як класичний захисний інструмент, поступово втрачає свою роль. В останні роки акції та облігації частіше рухалися синхронно, тому диверсифікація через них перестала працювати так ефективно, як раніше. Натомість інвестори повертаються до реальних активів і готівкової ліквідності.

Третина учасників опитування планує також нарощувати запаси золота.

Долар викликає великий скепсис

Опитування продемонструвало наростаючі сумніви щодо долара як резервної валюти:

61% центральних банків вважають, що державний борг США вже негативно впливає на довгострокові позиції долара (у 2024 році так думали лише 20% інвесторів)

29% опитаних очікують, що через п'ять років статус долара буде слабшим (у 2022-му таку оцінку давали лише 12%)

деякі центробанки вже замінюють американських кастодіанів або будують паралельну кастодіальну інфраструктуру поза США

Водночас ніхто не чекає різкого краху, адже зараз альтернативи долару просто немає. Будь-який відхід буде повільним і обережним. Один із респондентів прямо застеріг, що сам факт переходу на інших кастодіанів «може бути сприйнятий США як ворожий».

«Стійкість портфеля більше не є додатковою перевагою — вона стає обов'язковою вимогою», — підсумував керівник досліджень Invesco Бенджамін Джонс.

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