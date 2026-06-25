Гданськ став майданчиком для великої інвестиційної гри: що презентує Свириденко

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2026, 18:51

Гданськ став майданчиком для великої інвестиційної гри: що презентує Свириденко

У Гданську розпочалася п’ята конференція з питань відновлення України (URC). Це не лише форум для дискусій, а майданчик, де фіксуються конкретні домовленості, підписуються угоди та залучається фінансування для відбудови країни. Урядова делегація підготувала низку ключових ініціатив, які стимулюватимуть економіку. Про це розповідає Forbes-Україна.

У Гданську розпочалася п’ята конференція з питань відновлення України (URC).

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові ініціативи уряду включають такі кроки:

  1. Запуск програми «Промисловий Рамштайн» для оснащення українських виробників обладнанням.

  2. Підписання документів з Єврокомісією на суму понад €250 млн для зниження ризиків в оборонній сфері.

  3. Залучення $5 млн від Google для цифрових проєктів, зокрема платформи «Обрій» для пошуку роботи.

  4. Співпраця з холдингом VEON (Власник Київстару) для створення національного ШІ-центру обробки даних.

  5. Укладання другої угоди в межах Українсько-американського інвестиційного фонду для видобутку критичних матеріалів.

Окремий акцент конференції присвячено залученню коштів для регіонів та приватизації. Понад 80 українських компаній, зокрема ДТЕК, «Нафтогаз» та «Епіцентр», презентують власні кейси. Фонд держмайна виставив на продаж 20 об'єктів, включно з Ocean Plaza та Миколаївським глиноземним заводом.

Міністерство розвитку громад та територій ставить за мету залучити €1,5 млрд через такі проєкти:

  • компенсації за зруйноване житло у межах програми «єВідновлення» (€200 млн);

  • створення соціального житла для ветеранів та вразливих категорій населення (€160 млн);

  • гранти та інвестиції для розвитку спроможності громад (€83 млн та €212 млн відповідно);

  • підписання 40 угод і локальних меморандумів між регіонами та міжнародними партнерами.

Окрім зазначених ініціатив, учасники конференції презентують понад 30 проєктів державно-приватного партнерства. Вони охоплюють модернізацію портів, розвиток логістичних коридорів та оновлення прикордонної інфраструктури, що є критично важливими для експортного потенціалу України.

Нагадаємо, що Україна за підсумками URC-2025 в Римі залучила близько 11 мільярдів євро.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами