Гданськ став майданчиком для великої інвестиційної гри: що презентує Свириденко

У Гданську розпочалася п’ята конференція з питань відновлення України (URC). Це не лише форум для дискусій, а майданчик, де фіксуються конкретні домовленості, підписуються угоди та залучається фінансування для відбудови країни. Урядова делегація підготувала низку ключових ініціатив, які стимулюватимуть економіку. Про це розповідає Forbes-Україна .

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Ключові ініціативи уряду включають такі кроки:

Запуск програми «Промисловий Рамштайн» для оснащення українських виробників обладнанням. Підписання документів з Єврокомісією на суму понад €250 млн для зниження ризиків в оборонній сфері. Залучення $5 млн від Google для цифрових проєктів, зокрема платформи «Обрій» для пошуку роботи. Співпраця з холдингом VEON (Власник Київстару) для створення національного ШІ-центру обробки даних. Укладання другої угоди в межах Українсько-американського інвестиційного фонду для видобутку критичних матеріалів.

Окремий акцент конференції присвячено залученню коштів для регіонів та приватизації. Понад 80 українських компаній, зокрема ДТЕК, «Нафтогаз» та «Епіцентр», презентують власні кейси. Фонд держмайна виставив на продаж 20 об'єктів, включно з Ocean Plaza та Миколаївським глиноземним заводом.

Міністерство розвитку громад та територій ставить за мету залучити €1,5 млрд через такі проєкти:

компенсації за зруйноване житло у межах програми «єВідновлення» (€200 млн);

створення соціального житла для ветеранів та вразливих категорій населення (€160 млн);

гранти та інвестиції для розвитку спроможності громад (€83 млн та €212 млн відповідно);

підписання 40 угод і локальних меморандумів між регіонами та міжнародними партнерами.

Окрім зазначених ініціатив, учасники конференції презентують понад 30 проєктів державно-приватного партнерства. Вони охоплюють модернізацію портів, розвиток логістичних коридорів та оновлення прикордонної інфраструктури, що є критично важливими для експортного потенціалу України.

Нагадаємо, що Україна за підсумками URC-2025 в Римі залучила близько 11 мільярдів євро.