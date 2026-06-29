У перший рік повномасштабної війни кількість іноземців, які в'їжджали до України, скоротилася майже вдвічі, проте відтоді в'їзний потік поступово відновлюється. Про це пише Liga.net, посилаючись на Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).
Іноземці знову їдуть в Україну: скільки людей перетнули кордон у 2025 році
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Скільки іноземців заїхало
У 2025 році кордон перетнули 2,57 млн іноземних громадян, що становить близько 60% від довоєнного показника.
За даними відомства, динаміка перетину кордону іноземцями за останні роки виглядає так:
- 2021 рік — 4,27 млн осіб;
- 2022 рік — 2,31 млн;
- 2023 рік — 2,45 млн;
- 2024 рік — 2,55 млн;
- 2025 рік — 2,57 млн.
Зміна мети поїздок
У ДАРТ відзначають, що після 2022 року характер поїздок суттєво змінився. Через спрощення процедури перетину кордону іноземці майже перестали вказувати «туризм» як офіційну мету візиту.
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Тому поточна статистика охоплює не лише відпочинок, а й гуманітарні, дипломатичні, волонтерські, журналістські, ділові та приватні поїздки.
Головною особливістю потоку стала його концентрація у столиці. Упродовж 2024 року в українських готелях зафіксували 181,53 тис. прибуття іноземців, і понад 70% із них припало на Київ.
Окрім столиці, найбільше іноземних громадян у 2022−2024 роках приймали готелі у Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
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