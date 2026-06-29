Іноземці знову їдуть в Україну: скільки людей перетнули кордон у 2025 році

У перший рік повномасштабної війни кількість іноземців, які в'їжджали до України, скоротилася майже вдвічі, проте відтоді в'їзний потік поступово відновлюється. Про це пише Liga.net, посилаючись на Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).

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Скільки іноземців заїхало

У 2025 році кордон перетнули 2,57 млн іноземних громадян, що становить близько 60% від довоєнного показника.

За даними відомства, динаміка перетину кордону іноземцями за останні роки виглядає так:

2021 рік — 4,27 млн осіб;

2022 рік — 2,31 млн;

2023 рік — 2,45 млн;

2024 рік — 2,55 млн;

2025 рік — 2,57 млн.

Зміна мети поїздок

У ДАРТ відзначають, що після 2022 року характер поїздок суттєво змінився. Через спрощення процедури перетину кордону іноземці майже перестали вказувати «туризм» як офіційну мету візиту.

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Тому поточна статистика охоплює не лише відпочинок, а й гуманітарні, дипломатичні, волонтерські, журналістські, ділові та приватні поїздки.

Головною особливістю потоку стала його концентрація у столиці. Упродовж 2024 року в українських готелях зафіксували 181,53 тис. прибуття іноземців, і понад 70% із них припало на Київ.

Окрім столиці, найбільше іноземних громадян у 2022−2024 роках приймали готелі у Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.