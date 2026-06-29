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29 червня 2026, 9:58

ШІ-бум небезпечніший за епоху доткомів: у BIS попередили про системну кризу

Банк міжнародних розрахунків (BIS), який виконує роль «центробанку для центробанків», оприлюднив тривожний річний звіт. Експерти попереджають: стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект створює системні вразливості, здатні спровокувати фінансову кризу, співмірну з подіями 2008 року. Про це повідомляє видання The Next Web

Банк міжнародних розрахунків (BIS), який виконує роль «центробанку для центробанків», оприлюднив тривожний річний звіт.

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У головному офісі установи підкреслюють, що сьогоднішня фінансова архітектура, яка підтримує ШІ-бум, стала настільки складною, що регулятори досі не можуть повною мірою оцінити загрози.

«Циклічне фінансування» як системний ризик

Головною проблемою аналітики BIS називають «циклічне фінансування». Схема працює наступним чином: виробники чипів та великі технологічні гравці інвестують капітал у ШІ-лабораторії чи хмарні сервіси. Отримані кошти ці ж лабораторії спрямовують на багаторічні контракти з купівлі обладнання чи обчислювальних потужностей у своїх же інвесторів.

Така взаємопов'язаність призводить до небезпечної ситуації, коли один і той самий актив закладається неодноразово. Крім того, будівництво дата-центрів часто віддають на аутсорс третім сторонам із довгостроковими лізинговими угодами, умови яких часто приховані від широкого загалу.

За словами фахівців BIS, «розчарування в прибутках може спричинити раптовий відтік капіталу і перетворити інвестиційний бум на затяжну кризу», а масштабна корекція ринку акцій сьогодні матиме значно важчі макроекономічні наслідки, ніж тоді, коли луснула бульбашка доткомів.

Наразі ринок ШІ демонструє тривожні ознаки надмірної концентрації:

  • Аномальна концентрація капіталу. Десять найбільших компаній індексу S&P 500 вже контролюють від 36% до 40% ринку, що перевищує показники епохи «доткомів».

  • Приховані зобов'язання. Ризик того, що одні й ті самі активи використовуються як застава у численних кредитних угодах, створює ефект доміно.

  • Боргові стратегії. Хедж-фонди дедалі частіше використовують високоризикові кредитні плечі для операцій із держоблігаціями, що підвищує ймовірність панічних розпродажів в майбутньому.

Ситуацію ускладнюють інфляційні очікування та енергетична нестабільність на Близькому Сході. BIS наголошує: переоцінка ризиків, спричинена чи то вищими відсотковими ставками, чи то крахом ШІ-сектору, може стати для кредитних ринків таким же потрясінням, як і глобальна фінансова криза 16-річної давнини. Регуляторам варто приділити цьому питанню значно більше уваги, ніж вони роблять це зараз.

Читайте також: Бульбашка точно лусне. Невідомо лише коли

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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