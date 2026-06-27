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27 червня 2026, 14:33

Експорт українського морозива до ЄС зріс до рекорду: за рік європейці купили майже 10 тисяч тонн

У 2025 році Європейський Союз зафіксував рекордні обсяги імпорту українського морозива, продовживши багаторічний тренд стрімкого зростання постачань. За даними Євростату, країни блоку закупили 9,9 тис. тонн морозива на загальну суму 33,9 млн євро. Цей показник став найвищим за весь період дії Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, повідомляє UkrAgroConsult.

Експорт українського морозива до ЄС зріс до рекорду: за рік європейці купили майже 10 тисяч тонн
Фото: pixabay

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Порівняно з 2024 роком обсяги експорту українського морозива на європейський ринок зросли на 32%, а у грошовому (вартісному) вимірі приріст склав 41,8%.

Зростання у 100 разів за 9 років

Довгострокова статистика демонструє суттєве зростання. Ще у 2016 році експорт морозива до ЄС був символічним — лише 0,1 тис. тонн на суму 0,1 млн євро. Таким чином, до 2025 року натуральні обсяги постачань збільшилися майже у 100 разів.

Головним драйвером став запуск Зони вільної торгівлі у 2017 році. Відтоді позитивна динаміка зберігалася навіть попри кризові фактори:

  • У 2022 році (на тлі початку повномасштабної війни) експорт зріс до 3 тис. тонн;
  • У 2023−2024 роках темпи лише прискорилися, досягнувши 7,5 тис. тонн за підсумками 2024-го;
  • У 2025 році ринок вийшов на пікові 9,9 тис. тонн.

Аналітики підкреслюють, що українське морозиво вже закріпилося як один із найуспішніших нішевих продуктів на ринку Євросоюзу. Стабільне зростання експорту підтверджує високу конкурентоспроможність українських брендів та стабільний попит з боку європейських споживачів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши не лише Польщу, а й багаторічного лідера цього сегменту — Сербію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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