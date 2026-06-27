Україна залучить 251 мільйон євро від БРРЄ на житло для українців

Україна залучить понад 251 млн євро на розвиток житлових програм та підтримку громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської агресії. Відповідних домовленостей було досягнуто з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026). Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Кулеби, новий пакет рішень, погоджений із головою БРРЄ Карло Монтічеллі, дозволить розширити фінансування діючих та запуск нових житлових ініціатив.

На що розподілять 251 млн євро

Нове фінансування буде спрямоване на чотири ключові напрямки.

Додаткові 100 млн євро на «єВідновлення»: Кошти підуть на виплату компенсацій за знищене житло (видачу житлових сертифікатів для купівлі нових домівок). Це продовження проєкту HOME, де 50 млн євро надає безпосередньо БРРЄ, а ще 50 млн євро — уряд Італії.

80 млн євро на житло для ВПО: Сторони підписали заяву про розширення програми «Житло для ВПО з ТОТ». Наступний етап фінансування дозволить забезпечити близько 2 000 житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, насамперед для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

60 млн євро на пільгову іпотеку для військових: В Україні започатковують нову програму «Житло для ветеранів». Завдяки підтримці БРРЄ планується видати понад 1 500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям.

Ще понад 11 млн євро грантового фінансування буде спрямовано на розвиток сервісів: Ці кошти спрямують на технічне вдосконалення самого механізму «єВідновлення» — посилення роботи місцевих комісій, прискорення розгляду заяв, запуск нових сервісів підтримки та розвиток інструментів для відбудови приватних будинків.

Читайте також: Як правильно подати заяву на компенсацію шкоди, заподіяної рф, та коли чекати виплат

Нагадаємо

Раніше Олексій Кулеба роз’яснив, як уникнути проблем при оформленні компенсацій за пошкоджене або знищене житло: дані про нього мають міститися у Державному реєстрі речових прав, про що варто подбати завчасно.