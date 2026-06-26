Знижка 20% на автоцивілку: «Мінфін» запустив акцію для водіїв

Українські автовласники мають можливість заощадити на обов'язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). До кінця червня на фінансовому порталі «Мінфін» діє спеціальна пропозиція, яка дозволяє отримати знижку 20% на купівлю поліса автоцивілки .

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Скористатися акційними умовами можна за допомогою спеціального промокоду МІНФІН26. Пропозиція є обмеженою за часом і діє до 30 червня 2026 року включно.

Як скористатися пропозицією та активувати знижку

Для того щоб оформити електронний поліс за зниженою ціною, водіям необхідно виконати кілька простих кроків на сайті:

Перейти на сторінку замовлення автоцивілки на порталі;

Ввести акційний промокод МІНФІН26 у відповідне поле;

у відповідне поле; Вказати державний номерний знак автомобіля для розрахунку вартості;

Обрати найбільш вигідний варіант від запропонованих страхових компаній;

Оплатити послугу карткою.

Після завершення процедури готовий електронний поліс автоматично надходить на вказаний користувачем email. Його не потрібно роздруковувати — документ має повну юридичну силу в цифровому вигляді.

Важливо: пропозиція не діє на страхові компанії з приміткою «фінальна ціна».

Економте кошти та оформлюйте страхування наперед, вказавши при оформленні потрібну дату початку дії поліса.