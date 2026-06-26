Українські автовласники мають можливість заощадити на обов'язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). До кінця червня на фінансовому порталі «Мінфін» діє спеціальна пропозиція, яка дозволяє отримати знижку 20% на купівлю поліса автоцивілки.
26 червня 2026, 19:03
Знижка 20% на автоцивілку: «Мінфін» запустив акцію для водіїв
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Скористатися акційними умовами можна за допомогою спеціального промокоду МІНФІН26. Пропозиція є обмеженою за часом і діє до 30 червня 2026 року включно.
Як скористатися пропозицією та активувати знижку
Для того щоб оформити електронний поліс за зниженою ціною, водіям необхідно виконати кілька простих кроків на сайті:
- Перейти на сторінку замовлення автоцивілки на порталі;
- Ввести акційний промокод МІНФІН26 у відповідне поле;
- Вказати державний номерний знак автомобіля для розрахунку вартості;
- Обрати найбільш вигідний варіант від запропонованих страхових компаній;
- Оплатити послугу карткою.
Після завершення процедури готовий електронний поліс автоматично надходить на вказаний користувачем email. Його не потрібно роздруковувати — документ має повну юридичну силу в цифровому вигляді.
Важливо: пропозиція не діє на страхові компанії з приміткою «фінальна ціна».
Економте кошти та оформлюйте страхування наперед, вказавши при оформленні потрібну дату початку дії поліса.
Оформити Автоцивілку
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
о первый пошел ©
хахахахахаха
Йохн Джиков
3 мин
М.И., молодой? В 73? После 50ти все уже в очереди к врачам, до 63х умирает больше 60 процентов, природу еще никто не обманул
природу не обманешь ©