У п’ятницю, 26 червня, на українських автозаправних станціях продовжили знижуватися майже всі види пального. Найвідчутніше змінилися цінники на автомобільний газ та дизельне пальне. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
26 червня 2026, 19:15
Ціни на пальне в Україні 26 червня: автогаз та дизель продовжують дешевшати
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 2 копійки до 78,21 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 4 копійки до 74,59 грн/л.
- Бензин А-92: ціна залишилася незмінною — 68,85 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало на 28 копійок до 76,89 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 30 копійок до 41,34 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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