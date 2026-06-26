Ціни на пальне в Україні 26 червня: автогаз та дизель продовжують дешевшати

У п’ятницю, 26 червня, на українських автозаправних станціях продовжили знижуватися майже всі види пального. Найвідчутніше змінилися цінники на автомобільний газ та дизельне пальне. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».