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26 червня 2026, 11:33

Нафта подешевшала на 2%: відновлення перевезень через Ормузьку протоку переважило інцидент біля Оману

У п'ятницю, 26 червня, ціни на нафту знизилися на 2%, демонструючи різке падіння за підсумками тижня. Ринок заспокоївся на тлі зменшення побоювань щодо перебоїв із постачанням, оскільки заблоковані раніше танкери почали виходити з Ормузької протоки. При цьому інвестори проігнорували навіть той факт, що напередодні біля берегів Оману під атаку потрапило вантажне судно. Про це повідомляє Reuters.

Нафта подешевшала на 2%: відновлення перевезень через Ормузьку протоку переважило інцидент біля Оману
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 08:49 за ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,50 (1,99%) — до $73,76 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $1,49 (2,07%) до $70,43 за барель.

За підсумками тижня нафта брендів Brent та WTI втрачає близько 8%.

Згідно з даними моніторингу компанії LSEG, нафтопереробний гігант Saudi Aramco у п'ятницю відновив відвантаження нафти на своєму терміналі Рас-Танура у Перській затоці після майже чотиримісячної перерви. Наразі на терміналі завантажуються два надвеликі нафтові танкери (класу VLCC), а ще один очікує поблизу. Кожне таке судно здатне вмістити до 2 мільйонів барелів нафти.

«На ринку спостерігається загальний розпродаж. Трейдери реагують на збільшення потоку суден, що виходять з Ормузької протоки, а також на те, що Китай поки не поспішає нарощувати попит на сировину», — зазначила Джун Го, старший аналітик ринку нафти компанії Sparta Commodities.

Нагадаємо, що в четвер, 25 червня, обидва еталонні бренди нафти підскочили в ціні більш ніж на 2% після того, як біля Оману в цивільне судно влучив невстановлений снаряд. Через цей інцидент судноплавне агентство ООН тимчасово призупинило програму добровільної евакуації суден.

Два американські чиновники повідомили агентству Reuters, що іранські сили обстріляли вантажне судно, коли воно намагалося пройти через протоку. Влада Ірану у відповідь заявила, що безпека суден, які відхиляються від встановлених маршрутів в Ормузькій протоці, не гарантується.

Транспортування нафти через Ормузьку протоку

Оприлюднена у четвер статистика свідчить, що обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку цього тижня зросли до найвищого рівня з моменту початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном у лютому 2026 року. Активізація торгівлі відбулася завдяки угоді про припинення вогню, яка дозволила знову відкрити цей водний шлях, хоча побоювання щодо тривалості цього перемир'я все ще підігрівали ринок.

Попри це, загальний трафік через протоку становить лише незначну частину від показників, які фіксувалися до початку конфлікту 28 лютого, коли тут щодня проходило в середньому 125 суден.

«Нинішнє зростання показників здебільшого зумовлене тим, що Перську затоку залишають судна, які раніше були там заблоковані. Водночас потік нових суден, які заходять у затоку, залишається вкрай низьким. Це свідчить про те, що як тільки заблоковані танкери вийдуть, обсяги перевезень знову можуть скоротитися», — йдеться у звіті аналітиків банку ING.

Землетруси у Венесуелі

Додатковим фактором занепокоєння для ринку стали землетруси у Венесуелі, які відбулися у четвер, 25 червня.

Попередній огляд, проведений працівниками енергетичного сектору, наразі вказує на обмежені пошкодження масштабної нафтогазової та нафтопереробної інфраструктури країни. Більшість найбільших нафтовидобувних регіонів, НПЗ, трубопроводів та терміналів розташовані далеко від районів, які постраждали найбільше.

Проте, за словами джерел, масштабні перебої з електропостачанням ставлять під сумнів здатність країни утримувати видобуток нафти на докризовому рівні, який становив близько 1,2 мільйона барелів на добу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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