На Конференції з питань відновлення України (URC 2026) міністр економіки та довкілля Олексій Соболев представив оцінку шкоди, завданої українській екосистемі внаслідок російської агресії. Загальна сума збитків становить 138 мільярдів євро. Про це повідомив Interfax-Україна.
Чверть території України не придатні для життя — Олексій Соболев
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Масштаби забруднення та економічні наслідки
На сьогодні близько 25% території України (як суші, так і водних ресурсів) залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Міністр підкреслив, що йдеться не лише про тимчасову неможливість господарського використання земель, а й про незворотні втрати окремих екосистем.
Критичним економічним та соціальним викликом залишається доступ до питної води: через руйнування інфраструктури та забруднення джерел сотні тисяч громадян позбавлені доступу до базового ресурсу, що вимагає негайних капіталовкладень у відновлення водопостачання.
Інвестиційні потреби та євроінтеграція
Олексій Соболев наголосив, що екологічна політика України потребує повної трансформації з огляду на курс до ЄС.
Відновлення вимагатиме масштабних інвестицій у декількох напрямках:
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впровадження сучасних систем поводження з відходами та їх переробки.
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створення мережі моніторингу екологічного стану промислових зон.
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захист біорізноманіття та реалізація програм з пом'якшення кліматичних змін.
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Міністр закликав міжнародних партнерів до розробки спільних інструментів захисту довкілля, адже транскордонний характер екологічних загроз в Україні потребує консолідації зусиль.
Питання довкілля має стати невід'ємною частиною фінансового плану відновлення. Без якісного екологічного аудиту та модернізації промисловості за європейськими стандартами повернення постраждалих територій до життя є неможливим.
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