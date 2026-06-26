Чверть території України не придатні для життя — Олексій Соболев

На Конференції з питань відновлення України (URC 2026) міністр економіки та довкілля Олексій Соболев представив оцінку шкоди, завданої українській екосистемі внаслідок російської агресії. Загальна сума збитків становить 138 мільярдів євро . Про це повідомив Interfax-Україна .

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Масштаби забруднення та економічні наслідки

На сьогодні близько 25% території України (як суші, так і водних ресурсів) залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами. Міністр підкреслив, що йдеться не лише про тимчасову неможливість господарського використання земель, а й про незворотні втрати окремих екосистем.

Критичним економічним та соціальним викликом залишається доступ до питної води: через руйнування інфраструктури та забруднення джерел сотні тисяч громадян позбавлені доступу до базового ресурсу, що вимагає негайних капіталовкладень у відновлення водопостачання.

Інвестиційні потреби та євроінтеграція

Олексій Соболев наголосив, що екологічна політика України потребує повної трансформації з огляду на курс до ЄС.

Відновлення вимагатиме масштабних інвестицій у декількох напрямках:

впровадження сучасних систем поводження з відходами та їх переробки.

створення мережі моніторингу екологічного стану промислових зон.

захист біорізноманіття та реалізація програм з пом'якшення кліматичних змін.

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Міністр закликав міжнародних партнерів до розробки спільних інструментів захисту довкілля, адже транскордонний характер екологічних загроз в Україні потребує консолідації зусиль.

Питання довкілля має стати невід'ємною частиною фінансового плану відновлення. Без якісного екологічного аудиту та модернізації промисловості за європейськими стандартами повернення постраждалих територій до життя є неможливим.