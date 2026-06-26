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26 червня 2026, 11:58

Binance програє боротьбу за європейський ринок через відсутність ліцензії MiCA

Для найбільшої криптобіржі світу настали непрості часи. З 1 липня 2026 року всі криптокомпанії в Євросоюзі мають працювати виключно з ліцензією MiCA.Binance, яка роками намагалася довести свою відповідність нормам, не встигає отримати цей «квиток» на європейський крипторинок. Про це повідомляє Financial Times

Для найбільшої криптобіржі світу настали непрості часи.

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Після відмови грецького регулятора біржа опинилася у глухому куті: без дозволу хоча б однієї країни ЄС надавати послуги на всьому ринку стає неможливим. Тепер користувачі в Польщі, Італії, Іспанії та Франції почали масово отримувати листи від біржі. Платформа чесно визнає, що до 1 липня отримати ліцензію не вдасться.

Хоча Binance запевняє, що продовжує переговори з французькими регуляторами, це вже навряд чи допоможе врятувати ситуацію до дедлайну. Європейські чиновники виявилися непохитними, особливо з огляду на попередній бекграунд компанії, включаючи мільярдні штрафи в США та розслідування у Франції.

Для біржі це потужний репутаційний удар, адже після років суперечок із законом по всьому світу компанія знову опинилася в центрі регуляторної кризи.

Читайте також: Binance обіцяє залишитися в ЄС попри проблеми з отриманням ліцензії

Як безпечно вивести власні кошти

Якщо ви користуєтеся Binance у країнах ЄС, найімовірніше, ви вже отримали відповідне сповіщення на пошту. Хоча представники біржі стверджують, що активи користувачів залишаються в безпеці, затягувати з виведенням грошей не варто.

Щоб зробити це максимально безпечно, дотримуйтесь таких кроків:

  • Перевірте сповіщення. Зайдіть у свій акаунт та перевірте розділ повідомлень або електронну пошту. Компанія надає індивідуальні інструкції для кожного регіону.

  • Не шукайте обхідних шляхів. Уникайте використання VPN чи інших методів для «приховування» локації, адже це може призвести до блокування акаунта без можливості відновлення доступу.

  • Оберіть надійне сховище. Виведіть свою криптовалюту на власний апаратний гаманець, який повністю контролюєте ви, або на іншу платформу, що вже має ліцензію MiCA.

  • Обирайте ліцензованих конкурентів. Багато бірж, які вже працюють у правовому полі ЄС, готують спеціальні умови та бонуси для переходу нових клієнтів.

  • Дійте на випередження. Не чекайте 1 липня. Що раніше ви виведете свої заощадження, то менша ймовірність, що ви зіткнетеся з технічними затримками через перевантаження системи або бюрократичні обмеження.

Головне правило зараз — не зволікати. Ваші активи в безпеці, доки ви тримаєте їх під власним контролем, а не на платформі, яка входить у зону регуляторного турбулентності.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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