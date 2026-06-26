Binance програє боротьбу за європейський ринок через відсутність ліцензії MiCA

Для найбільшої криптобіржі світу настали непрості часи. З 1 липня 2026 року всі криптокомпанії в Євросоюзі мають працювати виключно з ліцензією MiCA. Binance , яка роками намагалася довести свою відповідність нормам, не встигає отримати цей «квиток» на європейський крипторинок . Про це повідомляє Financial Times

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Після відмови грецького регулятора біржа опинилася у глухому куті: без дозволу хоча б однієї країни ЄС надавати послуги на всьому ринку стає неможливим. Тепер користувачі в Польщі, Італії, Іспанії та Франції почали масово отримувати листи від біржі. Платформа чесно визнає, що до 1 липня отримати ліцензію не вдасться.

Хоча Binance запевняє, що продовжує переговори з французькими регуляторами, це вже навряд чи допоможе врятувати ситуацію до дедлайну. Європейські чиновники виявилися непохитними, особливо з огляду на попередній бекграунд компанії, включаючи мільярдні штрафи в США та розслідування у Франції.

Для біржі це потужний репутаційний удар, адже після років суперечок із законом по всьому світу компанія знову опинилася в центрі регуляторної кризи.

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Як безпечно вивести власні кошти

Якщо ви користуєтеся Binance у країнах ЄС, найімовірніше, ви вже отримали відповідне сповіщення на пошту. Хоча представники біржі стверджують, що активи користувачів залишаються в безпеці, затягувати з виведенням грошей не варто.

Щоб зробити це максимально безпечно, дотримуйтесь таких кроків:

Перевірте сповіщення. Зайдіть у свій акаунт та перевірте розділ повідомлень або електронну пошту. Компанія надає індивідуальні інструкції для кожного регіону.

Не шукайте обхідних шляхів. Уникайте використання VPN чи інших методів для «приховування» локації, адже це може призвести до блокування акаунта без можливості відновлення доступу.

Оберіть надійне сховище. Виведіть свою криптовалюту на власний апаратний гаманець, який повністю контролюєте ви, або на іншу платформу, що вже має ліцензію MiCA.

Обирайте ліцензованих конкурентів. Багато бірж, які вже працюють у правовому полі ЄС, готують спеціальні умови та бонуси для переходу нових клієнтів.

Дійте на випередження. Не чекайте 1 липня. Що раніше ви виведете свої заощадження, то менша ймовірність, що ви зіткнетеся з технічними затримками через перевантаження системи або бюрократичні обмеження.

Головне правило зараз — не зволікати. Ваші активи в безпеці, доки ви тримаєте їх під власним контролем, а не на платформі, яка входить у зону регуляторного турбулентності.