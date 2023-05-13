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13 мая 2023, 15:07 Читати українською

Binance завершает деятельность в Канаде из-за ужесточения регулирования

Криптовалютная биржа Binance завершает деятельность на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. Об этом говорится в заявлении криптобиржи в Twitter.

Криптовалютная биржа Binance завершает деятельность на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране.
Фото: ukrainianinpoland.pl

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«Мы хотели бы поблагодарить тех регуляторов, которые сотрудничали с нами с целью удовлетворения потребностей канадских пользователей. Несмотря на небольшой рынок, он имел сентиментальную ценность для нас как родина нашего основателя», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года Канадские администраторы по ценным бумагам ужесточили требования к криптовалютным биржам после краха FTX.

В Binance отметили, что откладывали это решение с надеждой найти «разумные пути защиты» пользователей, но не смогли это сделать. Канадские клиенты платформы получат электронные письма с подробной информацией о дальнейших действиях.

«Хотя мы не согласны с новыми правилами, мы надеемся продолжить сотрудничество с регуляторами Канады, направленное на создание продуманной, всеобъемлющей нормативной базы. Мы уверены, что когда-нибудь вернемся на рынок, а канадские пользователи вновь получат свободу доступа к более широкому набору цифровых активов», — добавили в Binance.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+40
bonv
bonv
13 мая 2023, 15:08
#
Витиснули з Канади.
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