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26 червня 2026, 8:02

«Золотий купол»: Пентагон інвестує в трильйонну парасольку від гіперзвукових загроз

Міністерство оборони США підтвердило перші успішні випробування системи «Золотий купол». Це масштабна мережа із супутників, сенсорів та перехоплювачів, покликана закрити небо над Північною Америкою від будь-яких загроз. Це стосується як звичайних дронів, так і гіперзвукових ракет, які наразі не здатна зупинити жодна існуюча система ППО. Про це повідомив News Week.

Міністерство оборони США підтвердило перші успішні випробування системи «Золотий купол».

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Міністр оборони Піт Гегсет особисто спостерігав за тестом, де комп’ютерні системи самостійно, без втручання людини, миттєво вирахували та нейтралізували групу «ворожих цілей». Крім класичних ракет, Пентагон випробував лазерну зброю, яка знищує цілі потужним фокусованим променем.

Подібні рішення ще донедавна вважалися фантастикою, але тепер вони переходять у фазу реальних бойових тестів.

Історія створення системи

Ідея «Золотого купола» народилася як відповідь на успіхи росії та Китаю у розробці гіперзвукової зброї. Такі ракети маневрують на швидкостях, що вп'ятеро перевищують швидкість звуку, тому стандартні радари їх просто не бачать.

Президент Дональд Трамп називає цей проєкт спадкоємцем «Зоряних воєн» і наполягає на завершенні розробки до кінця свого президентського терміну.

Хоча концепцію часто порівнюють із відомим ізраїльським «Залізним куполом», американська система працює інакше. Якщо ізраїльська технологія орієнтована на ракети малої дальності, то «Золотий купол» має стати глобальною «парасолькою» для перехоплення значно швидших і потужніших цілей ще на ранніх етапах польоту.

Технічні особливості «Золотого куполу»

Замість створення окремих «бункерів» оборони, акцент було зроблено на створенні єдиного масштабованого простору, який покриває ключові стратегічні об'єкти.

Система поєднує в собі:

  • Інтелектуальне розпізнавання. Миттєвий аналіз того, що саме летить у вашому напрямку — безневинний птах чи бойовий дрон.

  • Гнучкість реагування. Вибір оптимального засобу знищення залежно від типу цілі.

  • Масштабованість. Можливість захищати як невеликі зони, так і цілі регіони.

Проте головна інтрига полягає не в технологіях, а в ціні. Це без перебільшення один із найдорожчих проєктів в історії оборони США. Бюджетне управління Конгресу оцінює вартість повного розгортання системи у 1,2 трильйона доларів.

Адміністрація вже зробила запит до Конгресу на отримання цих грошей на 2027 рік. Навіть для американської економіки це є цифри космічного масштабу.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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