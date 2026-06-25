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25 червня 2026, 18:10

Воєнний стан не впливає на строк отримання спадщини, навіть якщо ви не знали про смерть родича

Верховний Суд підтвердив: шестимісячний строк для прийняття спадщини діє навіть під час повномасштабної війни. Урядова постанова № 164, яка нібито зупиняла цей строк на час воєнного стану, суперечить Цивільному кодексу і застосуванню не підлягає. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Верховний Суд підтвердив: шестимісячний строк для прийняття спадщини діє навіть під час повномасштабної війни.

Для тисяч українців це означає одне: спізнитися зі спадщиною тепер значно легше, а довести поважність причин значно складніше.

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Що сталося і чому це важливо

У справі № 692/852/24, яку розглядав Верховний Суд, жінка намагалася поновити строк прийняття спадщини після сина, посилаючись на постанову Кабміну № 164, яка передбачала зупинення строків під час воєнного стану.

Верховний Суд відмовив, пояснивши, що підзаконний акт не може змінювати норми закону, а Цивільний кодекс такої конструкції, як «призупинення строку на спадщину», взагалі не передбачає.

Це рішення викликає серйозні питання.

Реальність воєнного часу така, що люди можуть дізнатися про смерть родича із запізненням на місяці або роки. Людина може загинути в окупації — і рідні на підконтрольній території дізнаються про це не одразу. Полонений може загинути в неволі, а родина дізнається про це лише від тих, хто повернувся з полону, або після повернення тіл і завершення ДНК-експертизи.

У багатьох випадках шестимісячний строк може збігти ще до того, як спадкоємець взагалі дізнався, що є спадкоємцем.

Які причини суд визнає поважними

Воєнний стан сам по собі — ні. Перебування за кордоном — ні.

Але є деякі обставини, які суд може врахувати:

  • тривала тяжка хвороба або стаціонарне лікування;
  • проходження військової служби;
  • перебування на ТОТ, якщо є докази неможливості звернутися до нотаріуса;
  • інші непереборні перешкоди з офіційно підтвердженими доказами

Ключове слово — «офіційні докази». Посилань на загальну ситуацію в країні недостатньо.

Що робити, якщо строки спливли

В цьому випадку є два шляхи: отримати письмову згоду всіх спадкоємців, які вже прийняли спадщину, або звернутися до суду з позовом про визначення додаткового строку.

Якщо ви за кордоном, потрібно подати заяву через консульство України або місцевого нотаріуса з апостилем і перекладом.

Суд ухвалив юридично коректне рішення. Але його людська ціна в умовах війни може виявитися надто високою.

Читайте також: Спадщина у 2026 році, скільки податків доведеться сплатити

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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