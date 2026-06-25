Посилки з України до ЄС: з 1 липня починають діяти нові правила

З 1 липня 2026 року усі 27 країн Європейського Союзу починають поетапне впровадження нових правил оформлення комерційних посилок, що відправляються з-за меж блоку. Про це повідомив генеральний директор компанії Укрпошта Ігор Смілянський.

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Нововведення стосуватимуться українських експортерів, які продають товари в ЄС, а також осіб, які надсилають зразки продукції чи подарунки, вартість яких перевищує 45 євро. Через стислі строки впровадження нові правила митного контролю в країнах ЄС запускатимуться поступово.

Основні зміни

Якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі — стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;

Якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова — Укрпошта одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде 5 країн, інші приєднаються згодом);

Також можуть стягуватися національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

За словами очільника Укрпошти, компанія інтегрувала свої ІТ-системи через International Post Corporation (IPC) у Брюсселі для автоматичного нарахування платежів та їхнього подальшого перерахування митним органам європейських країн. Це має дозволити отримувачам у ЄС уникати самостійного пошуку каналів для сплати митних зборів.

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Наразі поштовий оператор спільно з Міністерством економіки та Національним банком України завершує узгодження технічних деталей механізму фінансових взаєморозрахунків.