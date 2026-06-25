У четвер, 25 червня, на українських АЗС знизилися ціни на дизельне пальне та автогаз, тоді як вартість бензину А-95 залишилася без змін. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
25 червня 2026, 16:11
Ціни на пальне в Україні 25 червня: дизель подешевшав на 85 копійок
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 51 копійку до 78,23 грн/л.
- Бензин А-95 не змінився у ціні за остнню добу. Його середня вартість наразі становить 74,63 грн/л.
- Бензин А-92 став єдиною позицією, що продемонструвала мінімальне зростання — ціна додала 2 копійки і зафіксувалася на рівні 68,85 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало на 85 копійок до 77,17 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 34 копійки до 41,64 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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