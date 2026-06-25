Amazon інвестує додаткові $13 мільярдів у розвиток ШІ в Індії

Американська компанія Amazon збільшила обсяг запланованих інвестицій в Індію на $13 мільярдів. Мета цього кроку — прискорити розгортання інфраструктури для штучного інтелекту та хмарних обчислень у найбільш густонаселеній країні світу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Нові фінансові вливання спрямують на розширення потужностей дата-центрів Amazon Web Services (AWS) у Мумбаї та Хайдарабаді. Крім того, гігант електронної комерції планує вже цього року відкрити в Індії понад 20 нових сортувальних центрів та понад 100 станцій доставки.

Раніше Amazon уже зобов'язалася інвестувати в індійський ринок понад $35 млрд до 2030 року, приєднавшись до інших світових технологічних лідерів, які змагаються за можливості в країні, що стрімко цифровізується. Буквально у середу компанія оголосила, що суттєво розширить географію свого сервісу експрес-доставки Amazon Now, охопивши нові індійські міста та містечка.

Наразі генеральний директор Amazon Енді Джассі перебуває в Індії з офіційним візитом, де зустрічається з підприємцями, співробітниками компанії та керівництвом країни, зокрема з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Це перший візит Джассі на посаді CEO, що зайвий раз підкреслює статус Індії як ключового ринку зростання, особливо зараз, коли бум ШІ підігріває попит на послуги дата-центрів.

Попри це, позиції компанії у секторі електронної комерції в країні з населенням 1,4 мільярда людей поки що поступаються платформі Flipkart (належить Walmart). А на ринку миттєвої доставки, який зараз лише зароджується, Amazon відстає від місцевих конкурентів, таких як Blinkit від компанії Eternal Ltd. Саме тому технологічний гігант із Сіетла наразі робить потужний та скоординований ривок, аби наздогнати лідерів у сегменті швидкої комерції (quick commerce).

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Інвестиції в Індію

За підрахунками Amazon, загальний обсяг її кумулятивних інвестицій в Індію за період з 2010 по 2030 рік тепер має перевищити $88 мільярдів.