Ілон Маск став першим: як насправді стають трильйонерами

Після червневого IPO компанії SpaceX статки Ілона Маска перевищили $1 трильйон. Значимість появи у світі першого трильйонера неможливо переоцінити. Багатство Маска, яке протягом останнього року зростало зі швидкістю понад мільйон доларів за хвилину, зараз перевищує сукупне багатство майже чотирьох мільярдів людей, що становлять 46% світового населення. Про це пише в Project Syndicate директор з питань економічної та расової справедливості Oxfam America Набіль Ахмед. «Мінфін» публікує переклад статті.

У 2017 році моя команда в організації Oxfam передбачала, що світ побачить першого трильйона в найближчі 25 років. У 2024 році ми консервативно переглянули наш прогноз, скоротивши його до десяти років, що спровокувало тривожні заголовки в пресі. Але реальна швидкість концентрації багатства здивувала всіх нас і змусила замислитися: чи можна зберегти демократію в умовах такого гігантського нерівності?

Ставка на мегамонополію

Хтось може заперечити, що поява першого у світі трильйонера стала тріумфом технологій та перемогою для американського капіталізму. Так, потужні космічні ракети, здатні повернутися на Землю, захоплюють, і компанії Маска зробили величезний внесок у розвиток супутникового інтернету та електромобілів. Але ідея, що інвестори SpaceX винагородили лише інженерні успіхи, є фікцією. Ринки роблять ставку не на передові технології і навіть не на компанію, яка «надто велика, щоб впасти», а на ідею мегамонополіста, чиє багатство та вплив настільки великі, що уряд США ніколи не допустить його краху.

Визнати нерозривний зв'язок статусу Маска з державною підтримкою є критично важливим для розуміння нерівності багатства і боротьби з ним, причому не тільки в США. З одного боку, це побічний продукт економічної програми мільярдера, який став президентом США. Своїм «Одним великим чудовим біллем» 2025 року Дональд Трампа уможливив найбільшу в сучасній історії передачу багатств від робітничого класу до надбагачів. Тим часом, система захисту від корпоративного свавілля, включаючи Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB), дихає на ладан.

На колишній посаді глави Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації Трампа Маск займався скороченням держструктур і суттєво урізав допомогу найбіднішим країнам світу. Підраховано, що до 2030 року це може призвести до 700 тисяч смертей щороку. Водночас адміністрація посилювала позиції Маска: укладала нові контракти з його компаніями, призупиняла розслідування проти них і пом’якшувала регулювання, яке обмежувало їхню діяльність.

В результаті виникло небезпечне зрощування приватного бізнесу та держави: влада все сильніше залежить від обладнання та даних компаній Маска. Достатньо згадати, наскільки важливою для США стала мережа Starlink, що забезпечує доступ до низькоорбітального супутникового зв'язку. А залежність американського військового та космічного секторів від бізнес-імперії Маска дає йому значний вплив на державу.

Десятиліття субсидій від обох партій

Така залежність не виникає за одну мить. Хоча вплив Маска, можливо, досяг піку за Трампа, він формувався десятиліттями. Цей трильйонер став породженням обох американських партій. Маск майстерно вибивав державні субсидії, щоб домогтися домінування на ринку: його компанії отримали близько $38 млрд від кількох адміністрацій. Наприклад, створювати явну «космічну монополію» Маску допомагав президент Барак Обама. Виникнення та підтримка існування Tesla та SpaceX залежали від допомоги на федеральному та місцевому рівнях. Але хоча ризики брали він платники податків США, вони отримали ні часткою капіталі чи прибутку, ні гарантії доступних цін.

Поява трильйонера потребує визнання проблеми екстремальної нерівності. Кожна країна має зробити висновки, як політична система США допомогла піднятися Маску. Зокрема, сприятливі для мільярдерів податкові закони дозволяли Tesla та Маску роками майже нічого не платити за федеральними податками (прибутковий і на прибуток); антимонопольні регулятори дозволили Маску поставити під контроль дві третини супутників, що діють, на орбіті Землі; закони про фінансування виборчих кампаній дозволили Маску витратити майже $300 млн на підтримку Трампа та інших кандидатів-республіканців на виборах 2024 року.

Тільки структурна реформа, що підтримується виконавчою владою, зможе змінити ситуацію. Але хоча сила Маска, безперечно, вимагає нашої колективної уваги (особливо з огляду на його одержимість расовими питаннями та підтримку вкрай правих фігур), проблема олігархії їм не обмежується. Ми живемо в антиутопічну епоху непристойної концентрації багатств і влади, коли жменька компаній контролює передові технології, зокрема штучний інтелект, а гіганти нафтогазової, оборонної та фінансової галузей одержують рекордні прибутки від нескінченної війни.

США можуть згадати свою тривалу історію захисту демократії та боротьби з крайньою нерівністю. «Позолочене століття» наприкінці XIX століття призвело до запровадження прибуткового податку. Програма соціального страхування, мінімальна зарплата та максимальна ставка прибуткового податку у розмірі 94% з'явилися після Великої депресії та Другої світової війни. А в наступні десятиліття влада підтримувала середній клас і обмежувала монополії.

Необхідність глобального переосмислення

Втім, було б помилкою зосереджувати увагу лише на реформах у США. Із майновою нерівністю потрібно боротися всюди. У 2026 році уряди деяких країн показали, як можна діяти: запроваджувати податок на багатство, забезпечувати загальний доступ до медичних послуг, стримувати ціни та посилювати права працівників. Це приклади, яким мають наслідувати інші.

Зараз, коли за підтримки держави фактично створено першого у світі трильйонера, не можна недооцінювати важливість переосмислення нашого проолігархічного міжнародного економічного порядку. Глобальні дискусії часто зосереджуються на конфліктах великих держав, але існує значно серйозніша проблема: багатосторонні правила, що регулюють міжнародне співробітництво (у сфері торгівлі, інтелектуальної власності, податків і боргів), за останні десятиліття були переписані на користь багатіїв і на шкоду працівникам у всьому світі. Роль адміністрації Трампа в руйнуванні багатосторонньої системи, створеної США, має спонукати інші країни до розробки нових форм співпраці.

Майже сто років тому суддя Верховного суду США Луїс Брандайз попереджав, що Америці треба зробити вибір між екстремальною концентрацією багатства та демократією. Його попередження набуло нової, гострої актуальності для кожного. Доказом є Маск.