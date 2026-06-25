Українцям спростили передачу важливих довідок через «Дію»: що змінилося

Довідки ОК-5 та ОК-7 стали доступними через сервіс Мультишеринг у застосунку «Дія». Відтепер користувачі можуть передавати їх установам і компаніям автоматично разом з іншими необхідними документами без окремого завантаження файлів. Про це йдеться у повідомленні « Дії ».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Для чого потрібні довідки

Новий функціонал дозволяє отримувати довідки про страховий стаж та сплачені внески за кілька секунд. Користувачам більше не потрібно самостійно формувати документи, завантажувати їх або надсилати вручну.

ОК-5 — це вся історія вашого страхового стажу, сплачених внесків та заробітної плати з 2000 року.

ОК-7 — інформація про стаж та зарплату, з якої сплачувався ЄСВ з 2011 року.

Вони критично необхідні для: оформлення кредитів у банках, швидкого розрахунку лікарняних, отримання допомоги з безробіття, підтвердження страхового стажу та інших кадрових/фінансових процедур.

У «Дії» зазначають, що для громадян це означає менше документів та швидше отримання послуг. Для бізнесу та державних установ нововведення має спростити перевірку інформації та прискорити обробку заявок.

Завдяки Мультишерингу організації можуть отримувати повний пакет необхідних даних в одному запиті, що дозволяє скоротити кількість ручних перевірок і зменшити ризик помилок під час опрацювання документів.