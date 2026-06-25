Разова виплата до Дня Незалежності-2026: як подати онлайн заяву

Особи, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності України та які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року, можуть звернутися із заявою щодо виплати до органу Пенсійного фонду України. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

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Як подати онлайн заяву

Більшості громадян додатково звертатися за виплатою не потрібно — грошова допомога виплачуватиметься автоматично.

Водночас, деяким категоріям — тим, хто не є пенсіонером, не отримує житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, не проходять службу (військову службу) — для отримання коштів потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяву можна подати як в сервісному центрі Фонду (або надіслати поштою), так і через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Як це зробити онлайн?

Крок 1. На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України».

Крок 3. Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вкажіть загальні дані про себе (у т.ч. паспортні та адресні дані), додайте реквізити рахунку в банку.

Звертайте увагу на підказки, які дає система, та заповніть усі обов’язкові поля (позначені зірочкою «*»).

Крок 4. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл» прикріпіть скановані копії документів, що посвідчують статус особи, який дає право на виплату разової грошової допомоги.

Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку «v», і натисніть кнопку «Сформувати заяву».

Крок 5. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Які розміри виплат

Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:

I групи — 3 100 грн;

II групи — 2 900 грн;

III групи — 2 700 грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, — 650 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.