На українських АЗС у середу, 24 червня, зафіксовано переважне зниження середніх цін на основні види пального, повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
24 червня 2026, 16:46
Ціни на пальне пішли вниз: найбільше подешевшав дизель
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 78,74 грн/л (здешевшав на 2 коп.);
- Бензин марки А-95 — 74,63 грн/л (здешевшав на 3 коп.);
- Бензин марки А-92 — 68,83 грн/л (здешевшав на 5 коп.);
- Дизпальне — 78,02 грн/л (здешевшало на 30 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 41,98 грн/л, що на 11 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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