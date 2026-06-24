«Мінфін» запрошує у дводенний інвестиційний тур: оцініть 6 об’єктів нерухомості в реальних умовах

«Мінфін» запрошує інвесторів, яких цікавить інвестування в нерухомість, у дводенний інвестиційний тур. Учасники відвідають шість об'єктів у Івано-Франківській та Львівській областях, напряму поспілкуються із забудовниками та отримають спеціальні пропозиції інвестування. Розповідаємо, як долучитись.

Інвестиційний тур відбудеться 25−26 липня та стартує в Івано-Франківську.

Чому варто взяти участь

Інвестиційний тур у супроводі експертів «Мінфіну» — це можливість за два дні відвідати одразу 6 інвестиційних об'єктів різних форматів, порівняти концепції та підходи забудовника, напряму дізнатися про умови й перспективи інвестиції.

Що ви отримаєте від участі в цьому турі:

Побачите більше, ніж у презентації — особисто оціните проєкти, локації та інфраструктуру.

Поставите всі важливі запитання — поспілкуєтесь із забудовниками безпосередньо на об'єктах. Дізнаєтесь більше концепції, терміни реалізації, документи, інвестиційні моделі й перспективи розвитку.

Порівняєте різні формати нерухомості — житлова, заміська та рекреаційна.

Заощадите час на пошуку — за два дні побачите одразу 6 об'єктів, на самостійне знайомство з якими знадобились би тижні.

Поспілкуєтесь з іншими інвесторами — буде можливість знайти корисні знайомства, обмінятися досвідом та думками.

Почуєте незалежний погляд експертів «Мінфіну»

Разом із вами в турі будуть експерти «Мінфіну» Олексій Козирєв та Дмитро Бараніченко. Вони допоможуть звернути увагу на важливі деталі проєктів, поділяться своїм баченням ринку та дадуть відповіді на ваші запитання.

Які об'єкти ви відвідаєте

За два дні ви зможете детально ознайомитися з шістьма перспективними інвестиційними проєктами на заході України:

ЖК «Долішній» від VAMBUD , Івано-Франківськ — сучасний житловий комплекс за концепцією «місто в місті».

ЖК TRIVIUM від VAMBUD , Івано-Франківськ — житловий комплекс бізнес-класу біля парку Шевченка.

Green Rest Family від Green Rest , Львівщина — 5-зірковий готельний комплекс у Львівських Карпатах, поряд із майбутнім всесезонним курортом GORO Mountain Resort.

КМ «Галицька Резиденція» від «Буде Дім» , Сокільники — котеджне містечко бізнес-класу в одному з найпрестижніших передмість Львова.

КМ «Буде Дім», Годовиця від «Буде Дім» — котеджне містечко на 40 будинків в передмісті Львова.

КМ «Буде Дім», Деревач Lake від «Буде Дім» — котеджне містечко на 76 будинків у передмісті Львова.

Умови участі й організаційні моменти

«Мінфін» разом із партнерами подбали про організацію туру, щоб ви могли зосередитися на головному — знайомстві з інвестиційними проєктами.

Участь у турі безкоштовна для учасників. Ви оплачуєте лише дорогу до початкової точки туру в Івано-Франківськ й назад зі Льовова та самостійно бронюєте готель.

Проживання в готелі є обов'язковою умовою участі. Для учасників туру будуть доступні спеціальні умови бронювання готелю від партнерів. Детальну інформацію ви отримаєте після підтвердження участі

Що входить у тур:

трансфер між усіма локаціями;

відвідування всіх інвестиційних об'єктів;

зустрічі та спілкування із забудовниками;

супровід експертів «Мінфін» протягом усього маршруту;

участь у всіх презентаціях та екскурсіях;

обіди та фуршет під час туру.

Що учасники оплачують самостійно:

дорогу до місця старту туру — Івано-Франківськ; дорогу назад зі Львова;

проживання у Львові;

особисті витрати.

Як приєднатися до туру

1. Заповніть заявку на сайті

Залиште контактні дані та коротку інформацію про себе.

2. Дочекайтеся підтвердження заявки.

Менеджер «Мінфіну» зв'яжеться з вами, відповість на запитання та підтвердить участь у турі.

3. Отримайте всю необхідну інформацію

Після підтвердження участі менеджер надішле вам детальну програму туру, необхідні контакти й інші організаційні деталі.

4. Очікуйте на початок туру

У визначений день ми зустрінемо учасників у точці збору, після чого вирушимо за маршрутом інвестиційного туру.

❗ ВАЖЛИВО

Кількість місць у групі обмежена. Участь можлива лише після підтвердження заявки менеджером «Мінфіну».

Переходьте за посиланням та подайте заявку на участь прямо зараз.

🔗 ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ