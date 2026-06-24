За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення держскарбниці зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету країни. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
24 червня 2026, 15:22
Податківці назвали галузь-лідера зі сплати податків
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Хто увійшов до топ-4 платників податків?
За словами очільниці ДПС, структура ключових надходжень до зведеного бюджету за галузями виглядає так:
- Переробна промисловість — 17,9% від усіх надходжень;
- Оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт авто і мотоциклів — 16,3%;
- Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування — 11,9%;
- Фінансова та страхова діяльність — 10,5%.
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Динаміка зростання
Порівняно з аналогічним періодом 2025 року, саме ці чотири галузі продемонстрували найістотніше збільшення сплачених податків у грошовому еквіваленті. При цьому у відсотковому вимірі найшвидше зростали відрахування від фінансистів та страховиків:
- Переробна промисловість: +25,8 млрд грн (+17,3%);
- Фінансова та страхова діяльність: +24,9 млрд грн (+32,2%);
- Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування: +17,1 млрд грн (+17,4%);
- Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: +14,4 млрд грн (+9,9 %).
Джерело: Мінфін
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