Податківці назвали галузь-лідера зі сплати податків

За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення держскарбниці зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету країни. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

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Хто увійшов до топ-4 платників податків?

За словами очільниці ДПС, структура ключових надходжень до зведеного бюджету за галузями виглядає так:

Переробна промисловість — 17,9% від усіх надходжень;

Оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт авто і мотоциклів — 16,3%;

Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування — 11,9%;

Фінансова та страхова діяльність — 10,5%.

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Динаміка зростання

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року, саме ці чотири галузі продемонстрували найістотніше збільшення сплачених податків у грошовому еквіваленті. При цьому у відсотковому вимірі найшвидше зростали відрахування від фінансистів та страховиків: