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24 червня 2026, 15:22

Податківці назвали галузь-лідера зі сплати податків

За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення держскарбниці зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету країни. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Податківці назвали галузь-лідера зі сплати податків
Фото: НБУ

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Хто увійшов до топ-4 платників податків?

За словами очільниці ДПС, структура ключових надходжень до зведеного бюджету за галузями виглядає так:

  • Переробна промисловість — 17,9% від усіх надходжень;
  • Оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт авто і мотоциклів — 16,3%;
  • Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування — 11,9%;
  • Фінансова та страхова діяльність — 10,5%.

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Динаміка зростання

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року, саме ці чотири галузі продемонстрували найістотніше збільшення сплачених податків у грошовому еквіваленті. При цьому у відсотковому вимірі найшвидше зростали відрахування від фінансистів та страховиків:

  • Переробна промисловість: +25,8 млрд грн (+17,3%);
  • Фінансова та страхова діяльність: +24,9 млрд грн (+32,2%);
  • Державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування: +17,1 млрд грн (+17,4%);
  • Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: +14,4 млрд грн (+9,9 %).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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