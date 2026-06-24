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24 червня 2026, 13:05

У першому кварталі 2027 року в Україні запровадять допомогу на оплату оренди житла для ВПО

У першому кварталі 2027 року в Україні запровадять новий вид державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — цільову допомогу на оплату оренди житла. Цей крок передбачено у Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2030 року та операційному плані на 2026−2028 роки, які затвердив Кабінет Міністрів України. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

У першому кварталі 2027 року в Україні запровадять допомогу на оплату оренди житла для ВПО
Фото: НБУ

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Головна мета документа — забезпечити переселенців постійним житлом та допомогти їм інтегруватися в нові громади. Уряд розраховує, що до 2030 року щонаяменше 85% ВПО матимуть постійний дах над головою, а 70% працездатних мали стабільну зайнятість.

Окрім виплат на оренду, затверджений план Кабміну передбачає ще кілька важливих змін:

  • місця тимчасового проживання (модульні містечка, гуртожитки) перестануть бути постійним рішенням, їх поетапно трансформують у соціальне житло, а там, де це неможливо, людей переселять у приміщення, що відповідають мінімальним стандартам;
  • запровадять чіткі критерії й мінімальну кількість вільних місць у МТП для маломобільних груп і сімей з дітьми;
  • з'являться дві нові соціальні послуги: «соціальна адаптація» та «соціальна інтеграція» ВПО;
  • компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно і допомогу з житлом розширять на нові категорії ВПО, які проживали на тимчасово окупованій території;
  • для повернення розроблять офіційні критерії безпечності населеного пункту, а оцінку потреб людей після евакуації мають проводити протягом 72 годин.

Читайте також: Нове житло для ВПО: Кабмін затвердив правила програми «Будиночок в селі»

Станом на 1 січня 2026 року в Україні офіційно обліковано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб, із яких 3,3 млн залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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